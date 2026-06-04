Košmaras turistų rojuje: milžiniškos liepsnos artėja prie gyvenamųjų namų, į pagalbą siunčiama kariuomenė

Pagalbos tarnybos sulaukė šimtų pranešimų apie kalnų šlaituose įsiplieskusį gaisrą. Į nelaimės vietą skubiai išsiųsti ugniagesiai, miškų gaisrų gesinimo specialistai, civilinės saugos pajėgos, policija, sraigtasparniai ir kita specialioji technika.
Liepsnos pasiekė gyvenamuosius namus
Mursijos regiono pagalbos tarnybų duomenimis, su gaisru kovoja apie 200 žmonių. Situacija išlieka itin sudėtinga – ugnis jau priartėjo prie gyvenamųjų namų, sukeldama paniką tarp vietos gyventojų.
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Dalis žmonių buvo priversti skubiai palikti savo namus, nes liepsnos sparčiai plito gyvenviečių link.
Į pagalbą siunčiama kariuomenė
Dėl tirštų dūmų ir sudėtingų gesinimo sąlygų buvo paprašyta karinių pajėgų pagalbos. Į kovą su stichija įsitraukė Ispanijos karinis ekstremalių situacijų dalinys (UME).
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Pranešama, kad iš bazės Beteroje išvyko Trečiojo intervencinio bataliono kariai, kurie prisijungė prie gesinimo darbų.
Sunerimo ir premjeras
Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sánchez pareiškė, kad valdžia mobilizuoja visas reikalingas pajėgas ir papildomas oro priemones.
„Su nerimu stebime gaisro plitimą Mursijos savivaldybėje. Vyriausybė telkia visus prašomus išteklius, įskaitant UME dalinius ir oro paramą. Būkite itin atsargūs“, – socialiniuose tinkluose paskelbė premjeras.
Liepsnos pavojingai artėja prie mokyklos
Mursijos savivaldybė evakavo kelias netoli gaisro esančias gyvenvietes ir uždarė dalį kelių. Didžiausią nerimą kelia tai, kad sparčiai plintantis gaisras pavojingai priartėjo prie netoliese esančios mokyklos.
Pareigūnai baiminasi, kad pasikeitus vėjo krypčiai ugnis gali dar labiau išplisti ir sukelti naujų evakuacijų.