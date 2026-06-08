Aplinkosaugininkei Linai Paškevičiūtei įteikta Prezidento Valdo Adamkaus premija

Jau šeštoji Prezidento Valdo Adamkaus premija vienai iš judėjimo „Girių spiečius“ iniciatorių ir nevyriausybinės organizacijos „Aplinkosaugos koalicija“ vadovei skirta už pastangas darnia linkme pasukti šalies miškų politiką. Ceremonijos metu laureatei buvo įteikta 5 tūkst. eurų bei skulptoriaus Kęstučio Dovydaičio skulptūra.
„Gamtos apsauga yra viešas interesas, valstybės brandos matas ir mūsų politinės kultūros lakmuso popierėlis. Žmogaus tapatybė yra glaudžiai susijusi su jo aplinka, nuo kurios tiesiogiai priklauso savijauta ir sveikata.
Gamtą daugelis iš mūsų jaučia kaip gyvą esybę – tarsi bendrapilietį be pilietybės, kuris jaučia, reaguoja, atsigauna ir nyksta, bet negali pats kalbėti. Ne veltui brandžių miškų plynus kirtimus ar sunaikintas upių rėvas daug kas išgyvena kaip gilią netektį“, – atsiimdama premiją kalbėjo laureatė L. Paškevičiūtė.
Gamtosauga – Lietuvos ateities pamatas
Ceremonijos metu skambėjusioje Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo kalboje akcentuota aplinkosaugos svarba žmogui ir šaliai.
„Mes daug kalbame apie ateities Lietuvą. Ir dažniausiai minime geopolitinius iššūkius, ekonomiką, švietimą, kultūrą. Tačiau neretai pamirštame, kad viso to atrama ir pamatas – aplinka, kurioje gyvename. Suniokojus gamtą, nukentės mūsų geopolitinis saugumas ir ekonomika, o švietimas ir kultūra liks tik tuščiomis kalbomis. Nes gamtosauga visada buvo ir visada bus neatskiriama bendrosios kultūros, bendrosios Lietuvos raidos ir pažangos dalis“, – pažymėjo Prezidentas V. Adamkus.
Prezidentas dėkojo visiems bendraminčiams, kurių pastangomis yra saugojama gamta, o ypatingą padėką išreiškė premijos laureatei L. Paškevičiūtei, kurios darbai, anot Prezidento, yra pavyzdys kitiems.
„Daug kas iš Jūsų turėtų mokytis atkaklumo ir pasiaukojimo, siekiant prasmingų darbų rezultato. Daug kas, žiūrėdamas į Jūsų veiklą, turėtų suprasti, kad rūpestis gamta – tai ir rūpestis visuomene. Ir kad ne gražūs žodžiai, o aktyvi praktinė veikla kuria mums visiems gamtiškai, o ir pilietiškai bei dvasiškai sveikesnę Lietuvą“, – dėkojo V. Adamkus.
Apdovanojimo ceremonijos metu sveikinimo žodį tarusi VDU rektorė prof. dr. Ineta Dabašinskienė pabrėžė, kad aplinkosaugos srityje veikiantys žmonės ne tik saugo gamtą, bet ir kuria atsakingesnę, ateities kartoms įsipareigojusią visuomenę.
„Šios premijos prasmė ir idėja, mano giliu įsitikinimu, yra ta, kad žmonės aukoja savo laiką ir talentą, kartais galbūt atsiplėšdami nuo šeimos, nuo kitų įsipareigojimų, tam, kad mes visi – ir mūsų karta, ir ateinančios kartos – galėtume džiaugtis nuostabiomis gamtos spalvomis, kvėpuoti grynu oru, patirti miško ir visos gamtos grožį ne tik kūnu, bet ir dvasia, siela. Ačiū jums ir jūsų bendraminčiams už šią galimybę“, – kalbėjo VDU rektorė.
Premijos įteikimo ceremonijoje taip pat dalyvavo ir laureatę pasveikino Aplinkos ministerijos kancleris Povilas Poderskis ir Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja Aistė Gedvilienė.
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Laureatės darbai – viešajam interesui ir miškų apsaugai
L. Paškevičiūtė jau daug metų savo asmeniniu pavyzdžiu, atkakliu aplinkosauginiu aktyvizmu, viešojo intereso gynimu ir beveik dešimtmetį trunkančia lyderyste „Aplinkosaugos koalicijos“ bei „Girių spiečiaus“ veiklose pelnė tiek kitų aplinkosaugininkų, tiek ir plačiosios visuomenės pagarbą. Jau kuris laikas laureatė yra atpažįstama viešojoje erdvėje kaip viena iš ryškiausių miškų politikos kritikų.
„Turime suprasti ir savo atsakomybę prieš buvusias ir būsimas kartas. Prezidentas Valdas Adamkus yra pasakęs, kad gamtos saugojimas yra kultūros dalis, kuri turi eiti iš kartos į kartą ir tapti gyva mūsų tradicija. Todėl šiandien svarbu ne tik sodinti ąžuolus kaip pamatą ateities kartoms, bet dar svarbiau apsaugoti šimtamečių ąžuolų girias kaip perduodamą ankstesnių kartų palikimą“, – ceremonijoje kalbėjo aplinkosaugininkė ir šių metų V. Adamkaus premijos laureatė L. Paškevičiūtė.
Šių metų premijos laureatės L. Paškevičiūtės vykdomas gamtosauginių interesų atstovavimas bei pasiūlymų formavimas skatina institucijas, sprendimų priėmėjus, o ir pilietinę visuomenę imtis pokyčių gamtosaugos naudai. Savo veikla ji smarkiai prisideda, kad miškų politika taptų ne siauru specialistų ginču, o viešu diskusijų objektu. Aplinkosaugos koalicijos užsakyta reprezentatyvi „Vilmorus“ apklausa parodė, kad daug gyventojų miškų kirtimus laiko problema ir nori didesnės jų apsaugos, net jei tai reikštų mažesnes pajamas iš medienos. L. Paškevičiūtės vedamų organizacijų veikla sujungė viešojo intereso gynimą su moksliniu argumentavimu.
Už aplinkosauginę veiklą L. Paškevičiūtė jau yra sulaukusi įvertinimų anksčiau: 2023 m. „Atliekų kultūros“ apdovanojimuose ji gavo „Metų pasiaukojimo“ įvertinimą, o 2024 m. Valdo Adamkaus aplinkosaugos premijos komitetas jai skyrė ypatingą dėmesį.
Premija, telkianti aplinkosaugos bendruomenę
Kaip ir kasmet, šiemet Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos ir Danos Gedvilienės fondo įsteigtai premijai buvo nominuota daug Lietuvos aplinkosaugos labui veikiančių ir ženklių nuopelnų turinčių žmonių. Tarp jų, be laureatės, ypatingo komiteto dėmesio sulaukė botanikas Mindaugas Lapelė, fotografas Marius Čepulis, žiedinės tekstilės ekonomikos ekspertė Viktorija Nausėdė ir Lietuvos dviratininkų bendrijos pirmininkas Paulius Bakutis.
Nugalėtoją rinko premijos komitetas, kurį sudaro Europos parlamento narys Virginijus Sinkevičius, VDU Botanikos sodo direktorius dr. Nerijus Jurkonis, KTU Pakavimo inovacijų ir tyrimų centro direktorius prof. dr. Visvaldas Varžinskas, žurnalistas Donatas Puslys ir Prezidento Valdo Adamkaus bibliotekos-muziejaus direktorius Arūnas Antanaitis. Komitetui priklausė ir primatologė dr. a. a. Birutė Galdikas (1946–2026).
Prezidento Valdo Adamkaus Premija atnaujintu formatu teikiama nuo 2021 metų. Jos laureatais jau yra tapę dokumentinio filmo „Sengirė“ režisierius Mindaugas Survila, visuomenininkas Giedrius Bučas, prof. dr. Tatjana Paulauskienė, ilgametis Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipas ir gamtininkas Selemonas Paltanavičius. 1992–2005 metais buvo teikiama paties V. Adamkaus inicijuota aplinkosaugos premija, kuria buvo siekiama prisidėti prie aplinkosaugos plėtros Lietuvoje.