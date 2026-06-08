GamtaŽemė

Kubos sostinę Havaną supurtė žemės drebėjimas

2026 m. birželio 8 d. 22:36
Pirmadienį prie vakarinės Kubos pakrantės įvyko stiprus žemės drebėjimas.
Daugiau nuotraukų (1)
Naujienų agentūros AFP žurnalistai Havanoje pranešė apie 20 sekundžių trukusius smūgius, privertusius kubiečius išbėgti iš pastatų į gatves.
JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 kilometrų nuo vakarinio salos krašto.
„Iš pradžių tiesiog svaigo galva – man neatėjo į galvą, kad tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvau patyręs“, – AFP sakė 47 metų ekonomistas Carmelis Delgado ir pridūrė, kad supratę, kas tai galėjo būti, gyventojai skubiai išbėgo lauk.
Susiję straipsniai
Turkijos pietuose – pražūtingi potvyniai: griuvo keliai ir namai, yra žuvusių

Turkijos pietuose – pražūtingi potvyniai: griuvo keliai ir namai, yra žuvusių

Smarkus žemės drebėjimas supurtė Čilę: kas žinoma

Smarkus žemės drebėjimas supurtė Čilę: kas žinoma

Apokaliptiniai vaizdai iš Filipinų: žemės drebėjimas griovė pastatus, pražudė 15 žmonių

Apokaliptiniai vaizdai iš Filipinų: žemės drebėjimas griovė pastatus, pražudė 15 žmonių

Kubos valdžia teigė, kad žemės drebėjimas buvo juntamas „visoje vakarinėje šalies dalyje“, o pasak AFP žurnalistų, net Floridoje.
žemės drebėjimasKubaHavana

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.