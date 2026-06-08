Kubos sostinę Havaną supurtė žemės drebėjimas

Naujienų agentūros AFP žurnalistai Havanoje pranešė apie 20 sekundžių trukusius smūgius, privertusius kubiečius išbėgti iš pastatų į gatves.
JAV geologijos tarnyba pranešė, kad 6,1 balo žemės drebėjimas įvyko maždaug už 100 kilometrų nuo vakarinio salos krašto.
„Iš pradžių tiesiog svaigo galva – man neatėjo į galvą, kad tai žemės drebėjimas, niekada anksčiau to nebuvau patyręs“, – AFP sakė 47 metų ekonomistas Carmelis Delgado ir pridūrė, kad supratę, kas tai galėjo būti, gyventojai skubiai išbėgo lauk.
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Kubos valdžia teigė, kad žemės drebėjimas buvo juntamas „visoje vakarinėje šalies dalyje“, o pasak AFP žurnalistų, net Floridoje.