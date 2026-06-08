Prie Filipinų – 8,2 balo žemės drebėjimas: paskelbti perspėjimai dėl cunamio

Pasak Filipinų vulkanologijos ir seismologijos instituto („Phivolcs“), žemės drebėjimas įvyko 7.37 val. vietos (2.37 val. Lietuvos) laiku, o jo stiprumas siekė 7,8 balo. Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras iš pradžių nurodė, kad stiprumas buvo 8,2 balo, ir pažymėjo, jog žemės drebėjimas įvyko santykinai nedideliame 63 kilometrų gylyje.
„Phivolcs“ paskelbė perspėjimą dėl cunamio ir teigė, kad galimos iki 3 metrų aukščio bangos. Ramiojo vandenyno cunamių perspėjimo centras taip pat įspėjo, kad, remiantis visais turimais duomenimis, kai kuriose pakrantėse prognozuojamos pavojingos cunamio bangos.
Žmonės, esantys pakrantės zonose, buvo paraginti nedelsiant persikelti į saugias vietas. Vietos radijo stotys skelbė, kad paveikto regiono mokyklos liks uždarytos. Remiantis vietos žiniasklaidos pranešimais, sugriuvo keli pastatai.
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Žemės drebėjimas buvo juntamas ir kai kuriose Indonezijos dalyse, ypač Sulavesio saloje, kur taip pat buvo paskelbtas perspėjimas dėl cunamio. Ir Japonija įspėjo kai kurias savo Ramiojo vandenyno pakrantės dalis apie galimas bangas.
Filipinų prezidentas Ferdinandas Marcosas jaunesnysis iš karto įsakė imtis pagalbos ir apsaugos priemonių bei paragino gyventojus laikytis valdžios institucijų nurodymų.
Regionas yra vadinamajame Ramiojo vandenyno ugnies žiede – geologiškai aktyviausioje Žemės zonoje. Palei šią juostą dažnai vyksta ugnikalnių išsiveržimai ir žemės drebėjimai.
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