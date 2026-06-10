Praėjęs mėnuo buvo antra šilčiausia gegužė pasaulyje

Dėl karščio bangos buvo pagerinta daug gegužės mėnesio temperatūros rekordų. Ypač didelis karštis alino Prancūziją, Didžiąją Britaniją, Airiją ir Portugaliją. Nors tai buvo išskirtinis reiškinys, jis atitinka sparčią Europos klimato šilimo tendenciją bei ilgalaikę tendenciją, kad karščio bangos tampa dažnesnės, intensyvesnės ir prasideda anksčiau, teigiama pranešime.
Kontrasto, anot ekspertų, būta ir vertinant sausros ir drėgmės sąlygas. Gegužę didelėje dalyje Vakarų, Vidurio ir Rytų Europos, įskaitant Italiją ir Ispaniją, vyravo sausesni nei vidutiniškai orai. Tuo tarpu Turkijoje, Bulgarijoje ir Moldovoje kilo dideli potvyniai.
2026 m. gegužę globalus šilimas tęsėsi – „temperatūra atmosferoje ir vandenynuose pasiekė beveik rekordines reikšmes“, sakė Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) ekspertė Samantha Burgess.
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„Neįprastai ankstyva ir intensyvi karščio banga Europoje rodo, kaip greitai klimato ekstremumai tampa nauja norma, o nebe išimtimi“, – pažymėjo ji.
Ekspertai atkreipė dėmesį į tai, kad 2026 m. gegužę tropinėje Ramiojo vandenyno dalyje buvo išmatuotos neįprastai aukštos jūros paviršiaus temperatūros, nes ekvatoriniame Ramiajame vandenynui toliau formuojasi „El-Niño“ sąlygos. Šis reiškinys visame pasaulyje gali lemti ekstremalius orus.
Už Europos ribų labiau nei vidutiniškai drėgna 2026 m. gegužę buvo Šiaurės Amerikos šiaurinėje dalyje ir pietryčiuose, Azijos regionuose į šiaurę nuo Indijos subkontinento ir Vakarų Kinijoje, taip pat dalyje Brazilijos, pietinės Afrikos bei didelėje Australijos dalyje.
Tuo tarpu JAV centrinėje dalyje, daugelyje Centrinės Azijos regionų, Madagaskare, Australijos pietvakariuose ir dalyje Pietų Amerikos buvo sausiau už vidurkį.
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