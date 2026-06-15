Praėjo vos savaitė ir trenkė dar vienas smarkus smūgis: Filipinus vėl purtė žemės drebėjimas

Žemės drebėjimas įvyko prie Mindanao salos krantų 17.18 val. vietos (11.18 val. Lietuvos) laiku 112 kilometrų gylyje, pranešė JAV geologijos tarnyba. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskelbtas.
Apie sužeistuosius ar padarytą žalą kol kas nepranešta.
„Dabar mūsų prioritetas – stebėti pakrantę, siekiant nustatyti, ar yra požymių, kad vanduo slūgsta (tai – įspėjimas, kad artėja cunamis)“, – sakė Rytų Davao provincijos nelaimių valdymo biuro atstovas Kaiseris Cadizas ir pridūrė, kad iki šiol tokių požymių nepastebėta.
Žemės drebėjimas Filipinuose – stipriausias pasaulyje šiais metais: aukų skaičius pakilo iki 37
Birželio 8 d. Mindanao salą sukrėtęs 7,8 balo žemės drebėjimas sugriovė pastatus, sukėlė nuošliaužas ir privertė tūkstančius pietinės salos gyventojų palikti savo namus, o visame regione buvo paskelbti perspėjimai dėl cunamio.
Nacionalinė nelaimių agentūra pirmadienį padidino žemės drebėjimo aukų skaičių iki 65. Mažiausiai 36 žmonės tebėra dingę.
Susiję straipsniai
Žemės drebėjimai beveik kasdien įvyksta Filipinuose, esančiuose Ramiojo vandenyno vadinamajame Ugnies žiede – intensyvaus seisminio aktyvumo zonoje, nusidriekusioje nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną.
Spalio mėnesį rytinę Mindanao salą supurtė du 7,4 ir 6,7 balo žemės drebėjimai, žuvo mažiausiai aštuoni žmonės.