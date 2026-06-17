Turistų mėgstamai šaliai – dar viena karščio banga

Tai bus jau antra karščio banga šiais metais po neįprastai karštos gegužės savaitės, kai temperatūra šalyje sumušė rekordus.
„Šią savaitę visoje šalyje po truputį prasidės karščio bangos epizodas“, – sakė Christelle Robert iš nacionalinės orų tarnybos „Meteo-France“.
Trečiadienį kai kuriose vietovėse temperatūra gali pašokti iki 36–37 laipsnių pagal Celsijų, o sekmadienį, kai šalis švęs vasaros saulėgrįžą rengdama kasmetinį muzikos festivalį „La Fete de la Musique“, kai kuriuose regionuose ji pasieks 40 laipsnių.
Nors lietaus neišvengsime, kiekis bus gerokai mažesnis: sušils iki 21 laipsnio
Paryžiuje nuo trečiadienio vakaro bus leidžiama maudytis viename iš miesto rytuose esančio Šv. Martyno kanalo ruožų, prižiūrint gelbėtojams, antradienio vakarą pranešė meras Emmanuelis Gregoire'as.
Praėjusį mėnesį per svilinančio karščio savaitę jaunimas maudėsi šiame kanale.
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„Mums pasirodė kiek absurdiška, kad siekiant neleisti jaunimui maudytis, kai tvyro 40 laipsnių karštis, buvo išeikvota tiek daug energijos, savivaldybės ir nacionalinės policijos pajėgų“, – sakė meras, bet priminė jaunimui, kad šokinėti nuo tiltų yra pavojinga ir draudžiama.
Sostinės 10-ojo rajono merė Alexandra Cordebard teigė, kad leidimas maudytis kanale anksčiau nei numatyta liepą yra „naujas būdas kovoti su klimato kaita ir prisitaikyti prie miesto“.
Vėliau vasarą plaukikai galės atsivėsinti tam skirtose vietose Senoje. Praėjusią vasarą pirmą kartą per šimtmetį upėje vėl buvo leista maudytis.
Paryžius investavo daugiau nei milijardą eurų vandeniui išvalyti, kad upe būtų galima naudotis per 2024 m. olimpines žaidynes.
Kaip rodo tyrimai ir teigia mokslinės organizacijos, dėl klimato kaitos karščio bangos Europoje tampa vis dažnesnės.
Pasak „Meteo France“, nuo 1947 m. šalyje užregistruota 51 karščio banga. 34 užklupo šalį nuo 2000 m. ir 26 nuo 2011-ųjų.
Jungtinės Tautos perspėjo, kad vidutinė temperatūra pasaulyje šiais metais ir ateinančius ketverius metus greičiausiai išliks rekordinio lygio arba arti jo.