Juoda diena Maskvai: rusų kadruose – pasikartojęs Tuapsės košmaras

Internete greit išplito įrašai, kuriuose matyti galingas paties sprogimo momentas. Viename iš vaizdo įrašų įvykių liudininkas, filmuodamas mieste matomus gaisrus, emocingai ir su keiksmų lavina pareiškė: „Visa Maskva dega, aš išvykstu.“
Tačiau greitai paaiškėjo, kad ir sostinės bei jos priemiesčių gyventojai pajautė tai, kuo ne taip seniai skundėsi Tuapsėje gyvenantys rusai.
„Maskvos priemiesčio Balašichos gyventojai miesto grupėse ir pokalbių kanaluose dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais, kuriuose matyti juodi pėdsakai, likę ant drabužių ir automobilių po lietaus, kuris skleidė degėsių kvapą.
V. Zelenskis atskleidė, apie ką telefonu kalbėjosi su D. Trumpu ir E. Macronu
Balašicha yra į šiaurės rytus nuo naftos perdirbimo gamyklos, kurią šiandien atakavo Ukrainos ginkluotųjų pajėgų dronai. Buvo paveikti keli įrenginiai.
Po smūgių sostinėje pradėjo lyti, pūsti šiaurės rytų krypties vėjas, kuris tikriausiai ir nešioja dūmus ir degėsių kvapą iš liepsnojančios gamyklos.
Apie naftos lietų praneša ir Liubereco gyventojai. Anksčiau naftos lietūs jau buvo iškritę Rusijos miestuose po Ukrainos smūgių į naftos perdirbimo gamyklas Tuapsėje, Permėje, Rybinske ir Riazanėje“, – skelbiama „Telegram“ kanale.
„Po lietaus Železnodorozhnoje, netoli Maskvos, gyventojai ant palangių, automobilių ir kitų paviršių pastebėjo pėdsakus, panašius į naftos produktus ar sudegusią medžiagą“, – rašoma kitame.
Susiję straipsniai
Visgi tai jau minėtosios Tuapsės gyventojams gerai pažįstama. „Nafta tiesiog krenta iš dangaus. Negalime kvėpuoti. Visas miestas smirda mazutu, kuris krenta ant automobilių“, – balandžio pabaigoje po galingų Ukrainos smūgių į kitą gamyklą CNN pasakojo Elmira Ayrapetyan, verslininkė, gyvenanti Krasnodare ir atvykusi į Tuapsę prisidėti prie savanorių.
„Mačiau traukinio vagonus ir gyvūnus, padengtus juodo lietaus nuosėdomis. Viskas labai toksiška. Ore tvyro naftos kvapas. 20 kilometrų spinduliu aplink pakrantę visur jau yra naftos. Ji vis dar nėra išvalyta. Viskas padengta naftos dėmėmis“, – „Al Jazeera“ tada sakė kitas savanoris Sergejus Solovjovas.
O pats V. Zelenskis rusus įspėjo, kad Ukraina ir toliau vykdys atsakomuosius smūgius prieš Rusiją. Pasak jo, šie veiksmai yra ne tik atsakas į išpuolius prieš taikius Ukrainos miestus, bet ir priemonė spausti valstybę agresorę siekti taikos.
Kiek anksčiau, komentuodama gaisrus Irane (KTU) Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros vedėja prof. Violeta Kaunelienė portalui Lrytas užsiminė ir apie situaciją Ukrainoje bei Rusijoje ir įspėjo, kad naftos saugojimo ar perdirbimo objektų gaisrai yra ypač pavojingi.
„Ypač didelę riziką kelia pramonės ir energetikos objektų pažeidimai. Ukrainoje dokumentuota šimtai atvejų, kai apšaudomi pramoniniai objektai, naftos saugyklos ir chemijos gamyklos, o per pastaruosius metus nemažai naftos saugyklų buvo susprogdinta ir Rusijos teritorijoje. Panašios tendencijos ryškėja ir Artimuosiuose Rytuose, kur bombarduojant naftos ir energetikos infrastruktūrą fiksuojami ilgai degantys gaisrai.
Dėl savo masto ir poveikio tokie įvykiai prilygsta didelio masto pramoninėms katastrofoms ir reikšmingai didina regioninę oro taršą bei klimato emisijas“, – aiškino (KTU) Cheminės technologijos fakulteto Aplinkosaugos technologijos katedros vedėja.
RusijaMaskvaekologinė nelaimė
Rodyti daugiau žymių