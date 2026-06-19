Įspėjimas keliaujantiems – dalį Prancūzijos alina karščio banga: „Truks ilgai ir bus intensyvi“

Karščio kulminacija, kai termometrų stulpeliai turėtų kilti iki 40 laipsnių padalos, prognozuojama nuo sekmadienio iki antradienio. Kai kuriose vietovėse jau atšauktas tradicinis muzikos festivalis „Fête de la Musique“ birželio 21 d. Paryžiuje policija paragino atsisakyti sporto renginių lauke.
Šiuo metu antras aukščiausias – oranžinis – perspėjimo lygis galioja 53 departamentuose iš 101. Paveikta didelė dalis regionų nuo Prancūzijos pietvakarių iki šiaurės rytų.
Iš 36 mln. čia gyvenančių žmonių 9,7 mln. yra vyresni nei 60 metų amžiaus ir 3,8 mln. – vyresni nei 75-erių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino ateinančiomis dienomis labiau pasirūpinti pagyvenusiais žmonėmis.
Susiję straipsniai
Darbo ministerija kreipėsi į įmones, prašydama pakoreguoti darbo laiką priklausomai nuo karščio bangos. Daugelyje mokyklų nevyksta pamokos. Per karščio bangą praėjusių metų birželį visoje šalyje nedirbo apie 2,2 tūkst. mokyklų.
Prancūzijos geležinkelis anuliavo dešimtis tolimojo susisiekimo reisų, visų pirma vidudienį, kad išvengtų oro kondicionierių gedimų.
Mokslininkai įspėja, kad karščio bangos Europoje dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos bus dažnesnės.