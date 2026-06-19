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Įspėjimas keliaujantiems – dalį Prancūzijos alina karščio banga: „Truks ilgai ir bus intensyvi“

2026 m. birželio 19 d. 17:56
Daugiau kaip pusę Prancūzijos apėmė karščio banga. Čia paskelbtas antras aukščiausias perspėjimo lygis. Karščio banga truks ilgai ir bus intensyvi, penktadienį įspėjo meteorologijos tarnyba.
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Karščio kulminacija, kai termometrų stulpeliai turėtų kilti iki 40 laipsnių padalos, prognozuojama nuo sekmadienio iki antradienio. Kai kuriose vietovėse jau atšauktas tradicinis muzikos festivalis „Fête de la Musique“ birželio 21 d. Paryžiuje policija paragino atsisakyti sporto renginių lauke.
Šiuo metu antras aukščiausias – oranžinis – perspėjimo lygis galioja 53 departamentuose iš 101. Paveikta didelė dalis regionų nuo Prancūzijos pietvakarių iki šiaurės rytų.
Iš 36 mln. čia gyvenančių žmonių 9,7 mln. yra vyresni nei 60 metų amžiaus ir 3,8 mln. – vyresni nei 75-erių. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas paragino ateinančiomis dienomis labiau pasirūpinti pagyvenusiais žmonėmis.
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Prancūzijakarščio bangaklimato kaita

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