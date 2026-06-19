Žadant karščio bangą – skubus priminimas maudynių mėgėjams: įspėja dėl galimų infekcijų

Specialistai įspėja prieš vykstant prie ežero, upės ar tvenkinio pasidomėti vandens kokybe, mat užterštas vanduo gali kelti pavojų sveikatai ir tapti įvairių infekcinių ligų priežastimi.
Užterštas vanduo gali sukelti infekcijas
Į vandens telkinius ligų sukėlėjai dažniausiai patenka su nuotekomis, žemės ūkio teršalais, žmonių ar gyvūnų išmatomis. Vandenyje gali būti bakterijų, virusų ir parazitų, galinčių sukelti virškinamojo trakto, odos ir kitas infekcijas.
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Dažniausiai užsikrečiama prarijus užteršto vandens, tačiau kai kurie mikroorganizmai į organizmą gali patekti ir per akių, nosies ar burnos gleivines. Tokiu atveju po maudynių gali pasireikšti pykinimas, vėmimas, viduriavimas, pilvo skausmai, karščiavimas, odos bėrimai ar niežulys. Kartais gali išsivystyti ir žaizdų infekcijos.
„Didžiausia rizika užsikrėsti kyla tuomet, kai maudantis netyčia praryjama užteršto vandens, todėl ypač svarbu prižiūrėti vaikus. Vis dėlto vien iš vandens išvaizdos neįmanoma patikimai įvertinti, ar jis saugus.
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Atsargiau reikėtų vertinti drumstą, nemalonaus kvapo, pakitusios spalvos ar „žydintį“ vandenį, taip pat vengti maudytis po stiprių liūčių, kai į telkinius gali būti nuplaunama įvairių teršalų“, – sako NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Bartulienė.
Kada reikėtų sunerimti?
Net ir nedidelio kiekio užteršto vandens nurijimas gali lemti užsikrėtimą. Vis dėlto, jei maudantis netyčia gurkštelėjote vandens, dažniausiai pakanka kelias dienas stebėti savijautą. Į gydytoją reikėtų kreiptis, jei po maudynių pasireiškia pykinimas, vėmimas, viduriavimas, karščiavimas, stiprūs pilvo skausmai, odos bėrimai, intensyvus niežulys ar pradeda pūliuoti žaizdos.
Ypač pažeidžiami yra maži vaikai, vyresnio amžiaus žmonės, nėščiosios, lėtinėmis ligomis sergantys asmenys ir asmenys, turintys nusilpusį imunitetą, nes jiems infekcijos gali pasireikšti sunkesne forma.
NVSC rekomenduoja rinktis tik oficialias savivaldybių prižiūrimas maudyklas, kuriose reguliariai atliekami vandens kokybės tyrimai. Naujausi duomenys apie maudyklų vandens kokybę skelbiami Higienos instituto interneto svetainėje.