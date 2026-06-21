Įspėjimai išsipildė su kaupu – Lenkiją siaubia smarkios audros, į moterį trenkė žaibas

Žaibas į 38 metų moterį trenkė jai lankantis kurortiniame miestelyje kalnuose, po žaibo smūgio – jai buvo sustojusi širdis.
Nelaimės vietoje buvę liudininkai suteikė pirmąją pagalbą, kol atvyko greitosios pagalbos tarnybos.
Vėliau kalnų gelbėtojai moterį nugabeno į Jelenia Guros slėnio regioninį medicinos centrą. O ten jos būklė jau buvo apibūdinta kaip stabili.
Pavojingi orai
Incidentas įvyko tuo metu, kai didelę Lenkijos dalį užklupo smarkios audros, dėl kurių keliuose regionuose buvo paskelbti orų perspėjimai.
Sinoptikai perspėjo, kad pavojingi orai tęsis iki sekmadienio, o sąlygos palankios smarkioms perkūnijoms visoje šalyje.
Be audros perspėjimų, Lenkijos meteorologijos institutas taip pat paskelbė karščio perspėjimus didžiojoje šalies dalyje, temperatūrai siekiant apie 30 laipsnių karštį.
Meteorologai taip pat paskelbė pirmojo lygio hidrologinius perspėjimus, nurodydami greito vandens lygio kilimo riziką visoje centrinėje Lenkijoje, nuo šiaurės iki pietų.