Los Andžele – nepaprastoji padėtis, ore tvyro aitrūs juodi dūmai

„Tai didelio masto incidentas, apimantis kelias jurisdikcijas“, – pareiškime teigė antro pagal dydį JAV miesto merė Karen Bass.
Nepaprastosios padėties paskelbimas, merės teigimu, „užtikrins, kad miestas turėtų reikiamus išteklius“.
Gaisras 46,4 tūkst. kvadratinių metrų ploto šaldytų maisto produktų sandėlyje kilo trečiadienio popietę. Gesinimo darbus sunkina įsiliepsnojusi putplasčio izoliacija, įtariamas amoniako nuotėkis ir įrengti saulės kolektoriai, teigė pareigūnai.
„Dūmų kvapas pasiekė didžiąją dalį miesto, todėl raginame visus kuo labiau riboti buvimą dūmų zonoje“, – rašoma Los Andželo priešgaisrinės tarnybos įraše platformoje „Facebook“.
Gaisras sandėlyje lokalizuotas, tačiau vis dar dega, skleisdamas degančiu plastiku dvokiančius dūmus.
Anksčiau Los Andželo rytinės dalies rajono Boyle Heights, kurio apylinkėse įrengtas sandėlis, gyventojai buvo įspėti likti patalpose, uždaryti langus ir vengti įkvėpti oro iš lauko.
Valdžios institucijos atidarė visą parą veikiančius pagalbos centrus žmonėms, kurie neturėjo kitų galimybių apsisaugoti nuo dūmų.
Tačiau vėliau ugniagesiai atšaukė šiuos nurodymus gyventojams, teigdami, kad dūmai nėra toksiški ir nesiskiria nuo įprastų pastatų gaisrų dūmų.
Oro kokybės priežiūros pareigūnai išleido įspėjimus paveiktų rajonų gyventojams vengti veiklų lauke.
Rajonui, kuriame liepsnoja gaisras, atstovaujanti miesto tarybos narė Ysabel Jurado išreiškė susirūpinimą dėl ilgalaikio poveikio jo gyventojų sveikatai.