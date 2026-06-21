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Pro Kauną praslinko audra: judrioje gatvėje – sustojęs viešasis transportas ir vėjo padariniai

2026 m. birželio 21 d. 16:12
Sekmadienį, kaip ir buvo prognozuota, pro Kauną praslinko perkūnija ir stiprus lietus, įsismarkavo vėjas. Su naujienų portalo „Kas vyksta Kaune“ redakcija susisiekęs kaunietis pasidalijo ir pirmaisiais rimtesniais audros padariniais.
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„Po gausaus lietaus Savanorių pr. ties Aukštaičių g. ir Zanavykų g. sankirta – tarnybų sujudimas. Sustojęs viešasis transportas ir nutraukti elektros laidai ar tai troleibusų kontaktinis tinklas“, – 14.45 val. rašė vaizdo įrašu pasidalijęs skaitytojas.
Jame matyti Savanorių prospekte stovintis viešasis transportas, aplaužyti medžiai bei vietoje dirbantys ugniagesiai ir policija. Panašu, kad šalinami vėjo padariniai – medžio šakos galėjo nutraukti elektros laidus.
Šią informaciją naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budintys ugniagesys. „Medis nutraukė troleibuso kontaktinius tinklus“, – trumpai patikino gelbėtojas.
Pasiteiravus, ar mieste gauta daugiau pranešimų dėl audros padarinių, ugniagesys nedaugžodžiavo. „Išvažiavę vyrai į Aleksotą ir Panemunę, keli iškvietimai yra“, – trumpai pakomentavo jis.
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