Pro Kauną praslinko audra: judrioje gatvėje – sustojęs viešasis transportas ir vėjo padariniai

„Po gausaus lietaus Savanorių pr. ties Aukštaičių g. ir Zanavykų g. sankirta – tarnybų sujudimas. Sustojęs viešasis transportas ir nutraukti elektros laidai ar tai troleibusų kontaktinis tinklas“, – 14.45 val. rašė vaizdo įrašu pasidalijęs skaitytojas.
Jame matyti Savanorių prospekte stovintis viešasis transportas, aplaužyti medžiai bei vietoje dirbantys ugniagesiai ir policija. Panašu, kad šalinami vėjo padariniai – medžio šakos galėjo nutraukti elektros laidus.
Šią informaciją naujienų portalui „Kas vyksta Kaune“ patvirtino Kauno Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budintys ugniagesys. „Medis nutraukė troleibuso kontaktinius tinklus“, – trumpai patikino gelbėtojas.
Pasiteiravus, ar mieste gauta daugiau pranešimų dėl audros padarinių, ugniagesys nedaugžodžiavo. „Išvažiavę vyrai į Aleksotą ir Panemunę, keli iškvietimai yra“, – trumpai pakomentavo jis.
AudraOraiorai Lietuvoje
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