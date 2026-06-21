Tūkstančiai žmonių rinkosi Stounhendže švęsti vasaros saulėgrįžą

Jungtinės Karalystės meteorologijos tarnyba pranešė, kad antradienį ir trečiadienį karštis turėtų pasiekti aukščiausią tašką – apie 35 laipsnius Celsijaus, todėl paskelbti įspėjimai dėl oro sąlygų, perspėjimai dėl sveikatos ir išreikštas susirūpinimas dėl pažeidžiamų žmonių.
Sinoptikai teigia, kad vis labiau tikėtina, jog šią savaitę gali būti viršytas 1976 m. Sautamptone užfiksuotas karščiausios birželio dienos temperatūros rekordas – 35,6 °C.
Pasak organizacijos „English Heritage“, sekmadienio rytą daugiau nei 20 tūkst. žmonių susirinko į Stounhendžą ir Aveberį Viltšyre, kad pamatytų saulėtekį 4:25 val. vietos (6:25 Lietuvos) laiku ilgiausią metų dieną.
Lankytojai, kurių dalis buvo pasipuošę gėlių vainikais, palietė senovinį paminklą ir džiūgavo, kai spindinti iš už rūko apgaubto horizonto pakilo saulė.
Tuo metu Europa taip pat kenčia nuo karščio bangos – prognozuojama, kad pirmadienį Romoje temperatūra sieks 37 °C, o Madride – 39 °C.
Prancūzijoje sekmadienį laukiama 40 °C karščio, o pirmadienis greičiausiai bus dar karštesnis – gelbėjimo tarnybos ir karinės pajėgos jau yra pasirengusios kovoti su miškų gaisrais.
Prancūzijos valdžia taip pat įvedė viešo alkoholio vartojimo apribojimus, buvo atšaukti kai kurie sporto renginiai lauke.
Jungtinėje Karalystėje sekmadienis turėtų būti „graži, saulėta diena“ ir daugelyje vietų vyrauti sausos sąlygos, išskyrus galimą lietų šiaurės rytų Anglijoje, internete paskelbtoje prognozėje teigė Meteorologijos tarnybos meteorologas Jonathanas Vautrey.
Londone prognozuojama 31 °C temperatūra, Kardife – 27 °C, o Škotijoje ir Šiaurės Airijoje – 21 °C.
Pirmadienis bus „apskritai debesuota diena“, temperatūra turėtų pakilti iki 32 °C, o drėgmė, kaip prognozuojama, didės visą savaitę, sakė jis.
„Ypač centriniuose ir pietiniuose regionuose, kur paskelbtas gintarinis įspėjimas dėl ekstremalaus karščio, visą savaitę galime stebėti gana plačiai paplitusius su karščiu susijusius padarinius gyventojams“, – sakė J. Vautrey.
„Temperatūra kai kur pakils iki ketvirtos dešimties vidurio – tai birželiui gana neįprasta“, – pabrėžė jis.
Meteorologijos tarnyba paskelbė gintarinį įspėjimą dėl ekstremalaus karščio pirmadieniui ir antradieniui didžiojoje dalyje Pietų Anglijos, Pietryčių ir Rytų Velso bei didžiajai daliai Vidurio Anglijos regionų.
Šiame įspėjime atkreipiamas dėmesys į galimą poveikį žmonių, jautrių ekstremaliam karščiui, sveikatai, taip pat į su karščiu susijusias problemas platesnei gyventojų daliai bei galimą incidentų dėl saugos vandenyje skaičiaus padidėjimą.
Meteorologijos tarnybos teigimu, įspėjimo zonoje esantiems žmonėms patariama gerti daug skysčių, vengti saulės ir nesportuoti nuo 11 val. iki 15 val.
Šie karščiai svilins Jungtinę Karalystę po to, kai gegužės mėnesio karščio bangos metu atvirame vandenyje žuvo bent 15 žmonių.
„Artėjant šiltesniam orui, svarbu prisiminti, kad vanduo vis dar šaltas. Netikėtas įėjimas į vandenį gali sukelti šalto vandens šoką, dėl kurio staigiai padažnėja kvėpavimas ir širdies ritmas, o tai gali išprovokuoti paniką“, – sakė Karališkosios nacionalinės gelbėjimo valčių institucijos nacionalinė saugos vandenyje partnerė Samantha Hughes.
Šeštadienį didžiausia temperatūra Jungtinėje Karalystėje – 27,7 °C – buvo užfiksuota Esekso grafystės kaime Vritle, netoli Čelmsfordo.