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Europą alinant karščiams, mirė du automobilyje palikti vaikai

2026 m. birželio 22 d. 21:22
Pirmadienį Prancūzijoje automobilyje buvo rasti du negyvi vaikai – nelaimė įvyko tuo metu, kai didžioji Europos dalis kenčia nuo intensyvios karščio bangos, o nacionalinės valdžios institucijos skelbė apie pavojų ir ėmėsi specialių priemonių, siekdamos sumažinti rekordiškai aukštų temperatūrų poveikį.
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Dvejų ir ketverių metukų vaikai buvo rasti šeimos automobilyje gyvenamųjų namų automobilių stovėjimo aikštelėje pietiniame Karpentraso mieste. Tyrėjai teigė manantys, kad mirčių priežastis greičiausiai buvo karščiai.
Dėl Europą užklupusios naujausios itin aukštų temperatūrų bangos valdžios institucijos, siekdamos apsaugoti pagyvenusius ir pažeidžiamus asmenis, paskelbė sveikatos įspėjimus, buvo atšaukti renginiai po atviru dangumi, sutriko transporto eismas, buvo uždarytos mokyklos, o biurų darbuotojams nurodyta dirbti iš namų.
Mokslininkai įrodė, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo požymis ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.

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Prancūzijoje vidutinė temperatūra pasiekė birželio mėnesio rekordą, pranešė meteorologijos tarnyba „Meteo-France“, o dėl ekstremalaus karščio šalyje buvo uždaryta daugiau nei 1,3 tūkst. mokyklų.
Preliminariais duomenimis, vidutinė dienos ir nakties temperatūra siekė 29,2 °C, viršydama ankstesnį rekordą, pasiektą 2025 m. birželio 30 d.
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