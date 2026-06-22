Europą alinant karščiams, mirė du automobilyje palikti vaikai

Dvejų ir ketverių metukų vaikai buvo rasti šeimos automobilyje gyvenamųjų namų automobilių stovėjimo aikštelėje pietiniame Karpentraso mieste. Tyrėjai teigė manantys, kad mirčių priežastis greičiausiai buvo karščiai.
Dėl Europą užklupusios naujausios itin aukštų temperatūrų bangos valdžios institucijos, siekdamos apsaugoti pagyvenusius ir pažeidžiamus asmenis, paskelbė sveikatos įspėjimus, buvo atšaukti renginiai po atviru dangumi, sutriko transporto eismas, buvo uždarytos mokyklos, o biurų darbuotojams nurodyta dirbti iš namų.
Mokslininkai įrodė, kad pasikartojančios karščio bangos yra aiškus visuotinio atšilimo požymis ir įspėja, kad jos taps dažnesnės, ilgesnės ir intensyvesnės.
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Prancūzijoje vidutinė temperatūra pasiekė birželio mėnesio rekordą, pranešė meteorologijos tarnyba „Meteo-France“, o dėl ekstremalaus karščio šalyje buvo uždaryta daugiau nei 1,3 tūkst. mokyklų.
Preliminariais duomenimis, vidutinė dienos ir nakties temperatūra siekė 29,2 °C, viršydama ankstesnį rekordą, pasiektą 2025 m. birželio 30 d.
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„Meteo-France“ apie raudonojo lygio karščio pavojų paskelbė daugiau nei pusėje Prancūzijos departamentų, kuriuose gyvena apie 39 milijonus žmonių.
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