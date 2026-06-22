Nelaimė Klaipėdos uoste – išsiliejo dyzelinas, sužeistas vienas žmogus
2026 m. birželio 22 d. 16:45
Pirmadienį centrinio Klaipėdos uosto dalyje vykdant krantinių rekonstrukcijos ir statybos darbus išsiliejo dyzelinis kuras, skelbia Valstybinio Klaipėdos jūrų uosto direkcija. Pirminiais duomenimis, buvo sužalotas vienas žmogus.
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Teigiama, jog nukentėjusysis perduotas medikams.
Anot pranešimo, po incidento teritorija nedelsiant buvo aptverta boninėmis užtvaromis, vykdomi išsiliejusio dyzelinio kuro surinkimo darbai.