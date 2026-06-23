Antradienį Sverdlovsko gyventojai jau sulaukė ir įspėjimo, kad uraganas gali pasikartoti.
Kilus pirmajam uraganui internete netrukus ėmė plisti vaizdo įrašai ir nuotraukos, primenantys veiksmo filmus.
Nurodoma, kad labiausiai nukentėjo būtent Kušvos miestas ir netoliese esantis Barančinskij kaimas.
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Rusijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kad uraganas visiškai sunaikino 32 privačius namus, dar 99 namai – stipriai apgadinti.
Gamtos stichija nuniokojo ir mokyklą bei darželį.
Gatvėse užfiksuoti į metalo laužą virtę automobiliai.
Be elektros liko daugiau nei 4 tūkstančiai namų. Pranešama, kad sužeista mažiausiai 15 žmonių, o gyventojams buvo atvertos priedangos.
Internete liudininkai dalinosi įrašais, kuriuose užfiksuota, kaip uraganas nuo namų plėšia stogus, laužo medžius.
Kušvos srities vadovas Michailas Slepuchinas nurodė, kad miestas susidūrė su ypatingai rimta problema.
Kalnakasybos kilimo metu įkurtame Kušvos mieste gyvena apie 30 tūkstančių gyventojų.