GamtaŽemė

Tiesiog nušluoti namai ir sumaitoti automobiliai: Rusijos regioną nusiaubė galingas uraganas (1)

2026 m. birželio 23 d. 12:46
Lrytas.lt
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Sugriauti namai, išvartyti medžiai ir įspūdingai atrodantis viską savo kelyje siaubiantis uraganas – tokius vaizdus buvo galima išvysti Rusijos Sverdlovsko srityje, kur gamtos stichija stipriausiai nuniokojo Kušvos miestą.
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Antradienį Sverdlovsko gyventojai jau sulaukė ir įspėjimo, kad uraganas gali pasikartoti.
Kilus pirmajam uraganui internete netrukus ėmė plisti vaizdo įrašai ir nuotraukos, primenantys veiksmo filmus.
Nurodoma, kad labiausiai nukentėjo būtent Kušvos miestas ir netoliese esantis Barančinskij kaimas.
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Gatvėse užfiksuoti į metalo laužą virtę automobiliai.
Be elektros liko daugiau nei 4 tūkstančiai namų. Pranešama, kad sužeista mažiausiai 15 žmonių, o gyventojams buvo atvertos priedangos.
Internete liudininkai dalinosi įrašais, kuriuose užfiksuota, kaip uraganas nuo namų plėšia stogus, laužo medžius.
Kušvos srities vadovas Michailas Slepuchinas nurodė, kad miestas susidūrė su ypatingai rimta problema.
Kalnakasybos kilimo metu įkurtame Kušvos mieste gyvena apie 30 tūkstančių gyventojų.
Sverdlovsko sritisRusijauraganas

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