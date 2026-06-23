Turistų mėgstamoje šalyje – svarbūs perspėjimai dėl karščio

Nacionalinė orų agentūra AEMET paskelbė raudonąjį – ypatingo pavojaus – lygį aplink pietinį Kordobos miestą, šiaurinį Bilbao miestą ir kai kur šiauriniame Kantabrijos regione.
Baskų krašte prie Prancūzijos sienos, kur toks didelis karštis yra gana retas, pavėsyje buvo prognozuojama iki 40 laipsnių pagal Celsijų.
Didelėse centrinės ir šiaurinės Ispanijos dalyse paskelbtas oranžinis, antras pagal didumą, pavojaus lygis, o kitur šalyje galiojo geltono lygio įspėjimai. Karščio pavojaus išvengta tik pakrantės rajonuose.
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Barselonoje temperatūra kilo, bet nepasiekė kitur šalyje stebimo ekstremalaus lygio. Kai kurie vyresnio amžiaus Katalonijos sostinės gyventojai ėjo apsipirkti anksti rytą, kai oras buvo vėsesnis.
Uždrausti fejerverkai
Baiminantis gaisrų ir kitų incidentų Katalonijoje apribotos antradienį švenčiamos Joninės, per jas tradiciškai leidžiami fejerverkai ir deginami laužai.
Valdžia paragino būti itin atsargiems ir uždraudė šaudyti petardas ar mėtyti liepsnojančius daiktus arčiau nei už 500 metrų nuo miško.
Gyventojams ir lankytojams patarta per karščio bangą imtis atsargumo priemonių, gerti vandenį, likti vėsioje aplinkoje, riboti fizinį aktyvumą lauke karščiausiomis dienos valandomis ir ypač rūpintis pažeidžiamais žmonėmis.
Karščio banga prasidėjo sekmadienį ir manoma, kad tęsis bent iki ketvirtadienio. Pirmadienį 101 iš 828 AEMET meteorologijos stočių užregistravo 40 laipsnių pagal Celsijų ar aukštesnę temperatūrą. Maždaug 30 stočių naktį į antradienį neužregistravo žemesnės nei 25 laipsnių temperatūros, tai rodo karščio bangos intensyvumą.
Almerijos pakrantėje pietinėje Andalūzijos provincijoje temperatūra trečią parą iš eilės naktimis išliko aukštesnė nei 30 laipsnių.
Ispanija, mokslininkų įvardijama kaip viena iš labiausiai klimato kaitos paveiktų Europos šalių, pastaraisiais metais patiria vis dažnesnes ir intensyvesnes karščio bangas. 2025 m. vasara Ispanijoje buvo karščiausia per visą istoriją, vidutinė temperatūra siekė 24,2 laipsnio pagal Celsijų.