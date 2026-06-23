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Vilniaus gyventojams – svarbi žinia dėl vandens kokybės paplūdimiuose

2026 m. birželio 23 d. 15:09
Visuose penkiolikoje Vilniaus paplūdimių vandens kokybė išlieka gera arba labai gera – maudytis juose saugu, rodo naujausi miesto tvarkymo bendrovės „Grinda“ užsakyti tyrimai.
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Dauguma Vilniaus ežerų pasižymi itin aukšta vandens kokybe – mikrobiologiniai rodikliai išlieka labai žemi. Upėse bakterijų kiekiai paprastai yra šiek tiek didesni nei ežeruose, tačiau visais atvejais išlieka saugūs ir gerokai mažesni nei leistinos ribos.
Tirtuose vandens telkiniuose plūduriuojančių atliekų ar kitų matomų teršalų nenustatyta. Tyrimai taip pat rodo, kad vandens kokybė gali skirtis net tame pačiame telkinyje – priklausomai nuo konkrečios vietos. Tokius svyravimus dažniausiai lemia laikini aplinkos veiksniai, pavyzdžiui, po lietingesnio laikotarpio į telkinius patenkančios paviršinės nuotekos.
Siekdama užtikrinti saugias ir kokybiškas poilsio sąlygas, „Grinda“ viso sezono metu nuosekliai užsako mikrobiologinės vandens kokybės tyrimus ir viešina jų rezultatus. „Nuosekli vandens telkinių stebėsena leidžia užtikrinti, kad vilniečiai gali saugiai mėgautis poilsiu prie vandens visą sezoną.
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Naujausi tyrimai patvirtina – vandens kokybė mieste yra gera ir stabili, o nustatomi svyravimai yra pavieniai ir būdingi natūraliems vandens telkiniams“, – sako „Grindos“ direktorius Jonas Davidavičius.
Vandens temperatūra miesto paplūdimiuose jau pasiekė vasariškas reikšmes – kai kuriuose ežeruose ji siekia 22–23 °C, o upėse svyruoja apie 18–20 °C. Įprastai vanduo nuo 20 °C laikomas komfortišku maudytis daugumai žmonių.
GrindaPaplūdimysvandens kokybė
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