Karštis alina Europą: šimtai milijonų gyventojų susiduria su aukštesnėmis nei 30 laipsnių temperatūromis

Daugiau nei 350 mln. žmonių visoje Europoje (išskyrus Turkiją) patiria aukštesnę nei 30 laipsnių pagal Celsijų temperatūrą.
Tai sudaro beveik du trečdalius gyventojų, rodo analizė, pagrįsta Vokietijos orų tarnybos (DWD) prognozėmis ir Jungtinio tyrimų centro 2025 m. gyventojų skaičiaus prognozėmis.
Šie skaičiai iš esmės atitinka Austrijos nevyriausybinės organizacijos „Klimadashboard“ prognozes. Jos rodo, kad Europos Sąjungoje daugiau nei 90 mln. žmonių, įskaitant 50 mln. Prancūzijoje ir 20 mln. Ispanijoje, turės iškęsti aukštesnę nei 35 laipsnių pagal Celsijų temperatūrą.
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Trečiadienį didesnę nei 30 laipsnių temperatūrą patirs beveik visi žemyninės Prancūzijos gyventojai ir maždaug 38 mln. Ispanijos gyventojų.
Karštis smarkiai paveiks Belgiją, Liuksemburgą, Nyderlandus, Italiją, Portugaliją, Vokietiją ir Vengriją.
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AFP naudojo panašų metodą, kaip ir „Klimadashboard“, susiedama DWD orų prognozių modelį (apskaičiuotą 00.00 val. Grinvičo laiku) su gyventojų tankumu. Gyventojai skaičiuojami, jei modelis prognozuoja, kad jų gyvenamojoje vietoje kuriuo nors paros metu temperatūra viršys 30 arba 35 laipsnius.
Tačiau pagal šį modelį neįmanoma tiksliai apskaičiuoti šilumos salų miestuose, todėl „mes greičiausiai nepakankamai įvertiname paveiktus žmones tankiai apgyvendintose miesto teritorijose“, sakoma „Klimadashboard“ pranešime.