Prancūzijoje – lyg orkaitėje: dėl karščio be elektros liko dešimtys tūkstančių

Sutrikimas susijęs su transformatoriumi elektros tinkle ir ekstremalia temperatūra, bet niekas nebuvo sužeistas, sakoma Finistero pakrantės departamento prefektūros pranešime.
Incidentas įvyko antradienį apie 21 val. netoli Kempero miesto Bretanėje, pridūrė prefektūra.
Prancūzijos elektros tinklų operatorių RTE ir „Enedis“ komandos dirbo visą naktį, kad išspręstų problemą, tačiau elektros tiekimas bus visiškai atkurtas anksčiausiai iki dienos pabaigos.
Per Europą slenka pavojingi karščiai: temperatūra gali kilti virš 39 laipsnių
Antradienio vakarą iki 106 tūkst. Prancūzijos elektros tinklo klientų liko be elektros, kai dėl svilinančio karščio žemyne Prancūzijoje buvo karščiausia per visą stebėjimo istoriją diena.
„Dėl techninių priežasčių RTE negalės per dieną vėl prijungti paveiktų namų ūkių; prijungimai bus atlikti ne anksčiau kaip trečiadienio pabaigoje“, – teigė operatorė.
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Finisteras yra vienas iš 58 Prancūzijos departamentų, kuriuose trečiadienį paskelbtas aukščiausias raudonas pavojaus lygis dėl ekstremalaus karščio. Trečiadienį temperatūra nuo Bretanės iki Paryžiaus regiono sieks 39–41 laipsnį pagal Celsijų.
Ekstremalius orus lemia atmosferos ir cirkuliacijos modeliai, dėl kurių karštas oras kelias dienas išlieka vietoje, o šiuos veiksnius dar labiau pablogina visuotinis atšilimas, teigia ekspertai.