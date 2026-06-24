Turistų pamiltoje Ispanijoje – nepakeliamas karštis: išmatavo birželį dar nematytas temperatūras

Ispanija nuo praėjusios savaitės pabaigos kenčia karščio bangą, kuri jau apėmė didelę dalį Europos. Antradienį teritorijoms šalies šiaurėje buvo paskelbtas aukščiausias – raudonas – pavojaus laipsnis.
Nedidelėje Tamos vietovėje antradienį termometrų stulpeliai rodė 43,7 laipsnio. Tai apskritai aukščiausia temperatūra šiauriniame Kantabrijos regione. Didžiojoje likusios šalies dalyje galiojo oranžinis ir geltonas pavojaus laipsnis.
Klimato mokslininkų duomenimis, Ispanija yra tarp šalių, kurios labiausiai kenčia dėl klimato kaitos. Pastaraisiais metais karščio bangų dažnis ir intensyvumas čia didėjo.
Anot „Aemet“, neskaičiuojant dabartinės karščio bangos, Ispanijoje nuo 1975 m. registruoti 78 karščio epizodai, dauguma jų – XXI amžiuje. Pernai ši atostogų šalis fiksavo savo karščiausią vasarą nuo stebėjimų pradžios – vidutinė temperatūra siekė 24,2 laipsnio. Sveikatos ministerijos duomenimis, nuo 2025 m. gegužės 16 d. iki rugsėjo 30-osios registruotos 3 832 karščio aukos.