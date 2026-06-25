Antrasis ir stipriausias žemės drebėjimas įvyko tik 10 km gylyje, todėl tikėtini dideli nuostoliai ir taip pat aukos. Gelbėtojai ieško galimai po griuvėsiais esančių žmonių. Vyriausybė paskelbė nepaprastąją padėtį.
Apie tikslų aukų skaičių dar nėra žinoma, tačiau užsienio žiniasklaidoje pabrėžiama, kad žuvusių skaičius gali būti itin didelis. JAV geologijos tarnyba (USGS) pranešė, kad yra 36 proc. tikimybė, jog aukų skaičius gali pasiekti 10 000, o 40 proc. – net 100 000.
Ketvirtadienį apie 7 val. 15 min. Lietuvos laiku pranešta apie mažiausiai 10 žuvusiųjų – tai buvo pirmieji pranešimai apie aukas, kurių skaičius dar augs.
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Televizijos rodomuose vaizduose buvo matyti sostinėje Karakase apgriauti pastatai. Socialinėje žiniasklaidoje plito vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuoti apgadinti pastatai ir žala, be kita ko, Karakaso oro uoste. Įrašuose matyti, kaip išsigandę žmonės oro uoste mėgina rasti saugią vietą tuo metu, kai dreba žemės ir kyla dulkių debesys.
Laikinoji prezidentė Delcy Rodríguez kalbėjo apie „incidentą, kurio padariniai rimti“. Praėjus kelioms valandoms po žemės drebėjimo ji kol kas nepateikė tikslių duomenų apie žalos mastą ar aukų skaičių. Prioritetas dabar yra gelbėjimo darbai, teigė prezidentė. Mokyklose bus nutrauktos pamokos, sustabdytas traukinių eismas. Dėl žalos darbą nutraukė ir Karakaso oro uostas.
Drebėjimai purtė vienas po kito
Pirmasis žemės drebėjimas įvyko trečiadienį 18.04 val. vietos laiku (0.04 val. Vidurio Europos vasaros laiku) už 24 km nuo San Felipės šalis šiaurės vakaruose 21,9 km gylyje. Antrasis drebėjimas įvyko tik už kelių kilometrų toliau į šiaurę.
Vien tik santykinai netoli esančiuose Puerto Kabeljo ir San Felipės miestuose, USGS duomenimis, kartu paėmus gyvena daugiau kaip 400 tūkst. žmonių. USGS atliktas automatinis modeliavimas, pagrįstas drebėjimo stiprumu ir kai kurių miestų artumu, leidžia daryti išvadą, kad labai didelė tikimybė, jog žuvusiųjų skaičius viršys tūkstantį. Vietos institucijos kol kas duomenų nepateikė.
Milijoninis Karakasas, iš kurio po žemės drebėjimo gauti pirmieji vaizdai ir pranešimai, yra ne ypatingai arti epicentro, o už daugiau kaip 150 km į rytus nuo jo.
„Situacija kelia labai didelį nerimą“, – per televiziją sakė vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello. Drebėjimas buvo juntamas mažiausiai septyniose valstijose bei Karakase. Ministras paragino žmones likti saugiose vietose. Po smarkių žemės drebėjimų esą paprastai vyksta pakartotiniai požeminiai smūgiai, dėl kurių gali griūti apgadinti pastatai. Siekiant užkirsti kelią sprogimams, institucijos nurodė nutraukti dujų tiekimą.
Sureagavo ir D. Trumpas
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškime „Truth Social“ socialiniame tinkle teigė, kad pirmieji pranešimai iš Venesuelos yra „nelabai geri“, o du žemės drebėjimai sukėlė „siaubingą mirčių skaičių“.
„Du didieji žemės drebėjimai, ką tik smogę puikiai Venesuelos tautai, yra abu masinio mastelio ir sukėlė siaubingą mirčių skaičių“, – rašė jis.
JAV yra pasiruošusios, norinčios ir gali padėti Venesuelai, pridūrė D. Trumpas.
„Mes būsime su savo naujais ir puikiais draugais“, – pažymėjo jis.
Kol kas oficialių duomenų apie aukų skaičių Venesueloje nėra, o D. Trumpas nepateikė konkrečių skaičių.