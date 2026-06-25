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Garsiame Prancūzijos kurorte – kraupi tragedija: nardytojas tiesiog pradingo, moteris – žuvo

2026 m. birželio 25 d. 11:22
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Trečiadienį Prancūzijos Bjarico pajūrio kurorte nušliuožus uolos šlaitui žuvo moteris, vienas nardytojas dingo be žinios, pranešė vietos valdžios institucijos.
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Nelaimė įvyko apie 20:20 val. (18:20 val. Grinvičo laiku) netoli Miramaro paplūdimio, kuriame buvo pilna besimaudančiųjų, ieškančių atgaivos nuo nepakeliamų karščių.
„Pirminiais duomenimis, nuošliaužos metu prie pat uolos papėdės buvo trys narai iš šio regiono“, – teigiama vietos valdžios institucijų pranešime.
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Vietiniai gyventojai pasakojo, kad prie nušliuožusios uolos, esančios po miestelio švyturiu, buvo galima patekti tik iš jūros pusės.
Šią uolą prižiūrinti vietinė draugija pranešė, kad panašių nuošliaužų jau yra buvę 2008 ir 2018 metais.
Prancūzijanuošliauža

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