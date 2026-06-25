Garsiame Prancūzijos kurorte – kraupi tragedija: nardytojas tiesiog pradingo, moteris – žuvo

Nelaimė įvyko apie 20:20 val. (18:20 val. Grinvičo laiku) netoli Miramaro paplūdimio, kuriame buvo pilna besimaudančiųjų, ieškančių atgaivos nuo nepakeliamų karščių.
„Pirminiais duomenimis, nuošliaužos metu prie pat uolos papėdės buvo trys narai iš šio regiono“, – teigiama vietos valdžios institucijų pranešime.
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Šiek tiek prieš 23:00 val. buvo rastas moters kūnas, o dar vienas asmuo tebėra dingęs be žinios. Paieškos operacija buvo nutraukta prieš vidurnaktį ir bus tęsiama ryte.
Trečiasis nardytojas fiziškai nenukentėjo, bet patyrė šoką, todėl juo rūpinosi greitosios pagalbos tarnybos.
Vietiniai gyventojai pasakojo, kad prie nušliuožusios uolos, esančios po miestelio švyturiu, buvo galima patekti tik iš jūros pusės.
Šią uolą prižiūrinti vietinė draugija pranešė, kad panašių nuošliaužų jau yra buvę 2008 ir 2018 metais.