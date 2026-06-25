GamtaŽemė

Neapolio apylinkes supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas

2026 m. birželio 25 d. 14:38
Ketvirtadienio rytą regioną netoli pietinio Italijos Neapolio miesto supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas, pranešė Nacionalinis geofizikos ir vulkanologijos institutas (INGV).
Daugiau nuotraukų (3)
Pasak instituto, žemės drebėjimas įvyko 4.17 val. vietos laiku Flegrėjaus laukuose. Vietos valdžia beveik prieš parą paskelbė apie nedidelius žemės drebėjimus tame ugnikalnių rajone.
Italijos žiniasklaida teigė, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais.
Pranešimų apie nukentėjusius žmones ar didelę žalą iš pradžių nebuvo.
Susiję straipsniai
Garsiame Prancūzijos kurorte – kraupi tragedija: nardytojas tiesiog pradingo, moteris – žuvo

Garsiame Prancūzijos kurorte – kraupi tragedija: nardytojas tiesiog pradingo, moteris – žuvo

Venesuelą supurtė du itin galingi žemės drebėjimai: kalbama apie milžinišką žuvusiųjų skaičių

Venesuelą supurtė du itin galingi žemės drebėjimai: kalbama apie milžinišką žuvusiųjų skaičių (2)

Turistų pamiltoje Ispanijoje – nepakeliamas karštis: išmatavo birželį dar nematytas temperatūras

Turistų pamiltoje Ispanijoje – nepakeliamas karštis: išmatavo birželį dar nematytas temperatūras

Flegrėjaus laukai yra seismiškai aktyvus vulkanų rajonas netoli Neapolio, ten dažnai pasitaiko nedidelių žemės drebėjimų, o kartais ir stipresnių požeminių smūgių, susijusių su judėjimais po žeme. Pasak mokslininkų, šiuo metu didesnio išsiveržimo požymių nėra.
Neapolyje ir apylinkėse gyvena apie 3 mln. žmonių. Miestas yra Vezuvijaus kalno papėdėje, tačiau šis ugnikalnis nesusijęs su Flegrėjaus laukais.
ItalijaNeapolisžemės drebėjimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.