Neapolio apylinkes supurtė 3,6 balo žemės drebėjimas

Pasak instituto, žemės drebėjimas įvyko 4.17 val. vietos laiku Flegrėjaus laukuose. Vietos valdžia beveik prieš parą paskelbė apie nedidelius žemės drebėjimus tame ugnikalnių rajone.
Italijos žiniasklaida teigė, kad požeminis smūgis buvo aiškiai juntamas ir Neapolyje, ypač viršutiniuose pastatų aukštuose ir miesto vakariniuose rajonuose, kurie ribojasi su Flegrėjaus laukais.
Pranešimų apie nukentėjusius žmones ar didelę žalą iš pradžių nebuvo.
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Flegrėjaus laukai yra seismiškai aktyvus vulkanų rajonas netoli Neapolio, ten dažnai pasitaiko nedidelių žemės drebėjimų, o kartais ir stipresnių požeminių smūgių, susijusių su judėjimais po žeme. Pasak mokslininkų, šiuo metu didesnio išsiveržimo požymių nėra.
Neapolyje ir apylinkėse gyvena apie 3 mln. žmonių. Miestas yra Vezuvijaus kalno papėdėje, tačiau šis ugnikalnis nesusijęs su Flegrėjaus laukais.