AFP analizė: penktadienį mažiausiai 150 mln. žmonių Europoje patirs didesnę nei 35 laipsnių temperatūrą

Dabar tikimasi, kad karščio bangos smūgį pajus Vokietija – penktadienį apie 82 mln. žmonių patirs daugiau nei 30 laipsnių pagal Celsijų temperatūrą, įskaitant 52 mln., kuriems teks iškęsti didesnę nei 35 laipsnių temperatūrą.
Analizės duomenimis, apie 420 mln. žmonių visoje Europoje (išskyrus Turkiją) – apie 70 proc. gyventojų – bus paveikti daugiau nei 30 laipsnių temperatūros.
Per karščio bangą Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje ir Šveicarijoje buvo sumušti temperatūros rekordai, o dabar tikimasi, kad aukšta temperatūra paveiks dideles Vengrijos, Belgijos ir Liuksemburgo dalis.
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Šie prognozuojami skaičiai, gauti naudojant panašią metodiką, kokią naudoja Austrijos nevyriausybinė organizacija „Klimadashboard“, „tikriausiai nepakankamai įvertina tankiai apgyvendintose miesto teritorijose paveiktų žmonių skaičių“, sakoma nevyriausybinės organizacijos pranešime Europos šilumos stebėjimo svetainėje.
Taip yra todėl, kad ši analizė nevisiškai atspindi poveikį miestų karščio salose, kai miestuose būna gerokai šilčiau nei aplinkinėse kaimo vietovėse, naujienų agentūrai AFP sakė Davidas Jablonski iš „Klimadashboard“.
AFP sujungė Vokietijos nacionalinės orų tarnybos „Deutscher Wetterdienst“ (DWD) 3 val. Grinvičo laiku paskelbtas prognozes su Jungtinio tyrimų centro gyventojų tankumo duomenimis. Gyventojai įskaičiuojami, jei modelis prognozuoja, kad penktadienį kuriuo nors paros metu toje vietoje temperatūra bus aukštesnė nei 30 arba 35 laipsnių pagal Celsijų.
AFPkarščio bangaEuropa
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