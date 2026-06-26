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Per žemės drebėjimus Venesueloje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 235

2026 m. birželio 26 d. 07:53
Per du smarkius žemės drebėjimus Venesueloje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 235. Daugiau kaip 4,3 tūkst. asmenų buvo sužeisti, televizijos stočiai TVT sakė Venesuelos sveikatos ministras Carlosas Alvaradas.
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Dauguma jų patyrė nesunkius sužalojimus. Tačiau yra ir vidutinio sunkumo bei sunkių atvejų.
Du galingi žemės drebėjimai – 7,2 ir 7,5 balo stiprumo – trečiadienį supurtė Venesuelos šiaurinę ir centrinę dalį. Jie įvyko vos 39 sekundžių intervalu.
Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas sakė, kad po griuvėsiais dar yra apie 200 žmonių. Tačiau čia tikriausiai omenyje turimi tie asmenys, kurių buvimo vieta po griuvėsiais nustatyta.

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Yra ženklų, kad po nuolaužomis gali būti tūkstančiai žmonių.
Tai didžiausia gamtos katastrofa Venesueloje per 30 metų, sakė J. Rodriguezas.
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