Prie Filipinų pietinių krantų įvyko 6,5 balo žemės drebėjimas

Prieš mažiau nei tris savaites per stiprius požeminius smūgius tame pačiame regione žuvo daugiau nei 80 žmonių.
Žemės drebėjimas įvyko 19.42 val. vietos (13.42 val. Lietuvos) laiku 52,4 km gylyje, maždaug už 35 km į pietvakarius nuo Mindanao salos, pranešė JAV geologijos tarnyba.
Apie aukas kol kas nepranešta. Pasak vietos pareigūno, žemės drebėjimas buvo gana stiprus, bet greitai baigėsi. Gyventojai matė, kaip drebėjo stalai ir žibintai.
Birželio 8 d. Mindanao salą supurtęs 7,8 balo žemės drebėjimas sugriovė pastatus, sukėlė nuošliaužas ir privertė tūkstančius pietinės salos gyventojų palikti namus, visame regione buvo paskelbti perspėjimai dėl cunamio.
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Galingas žemės drebėjimas ilgame pakrantės ruože pakėlė jūros dugną dviem metrais, iškilo iki tol po vandeniu panirę koralai, kranto linija pailgėjo net 200 metrų. Šis geologinis reiškinys vadinamas pakrantės iškilimu.
Maždaug po dviejų valandų po pirmojo žemės drebėjimo teritoriją supurtė virtinė stiprių iki 6,5 balo pakartotinių smūgių. Penktadienio duomenimis, per žemės drebėjimą birželio 8 d. žuvo 81 žmogus, daugiau nei 1300 buvo sužeisti.
Žemės drebėjimai yra beveik kasdienis reiškinys Filipinuose, esančiuose Ramiojo vandenyno vadinamajame Ugnies žiede – intensyvaus seisminio aktyvumo lanke, nusidriekusiame nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną.
Kotabato įduba vos už 50 km nuo pietinės Mindanao pakrantės yra dažno seisminio aktyvumo vieta. Sausio mėnesį ten įvyko tūkstančiai daugiausia nestiprių žemės drebėjimų.