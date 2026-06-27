Vis daugiau kūnų: skelbia apie vėl išaugusį žemės drebėjimo aukų Venesueloje skaičių

Šalies sostinės Karakaso gyventojai nušvilpė laikinąją prezidentę Delcy Rodriguez šiai besilankant nuniokotame miesto rajone, o pyktis dėl tariamai nepakankamos valdžios reakcijos vis auga.
Be žinios dingo daugiau nei 50 tūkst. žmonių, naujienų agentūrai AFP sakė Jungtinių Tautų (JT) generalinio sekretoriaus pavaduotojas humanitarinių reikalų klausimais ir nepaprastųjų situacijų pagalbos koordinatorius Tomas Fletcheris.
Trečiadienio vakarą du galingi žemės drebėjimai įvyko vienas po kito nepraėjus nei minutei. Dėl jų Venesuelos šiaurėje griuvo pastatai.
Venesueloje suniokoti ištisi kvartalai: pagalbą siunčia tarptautinė bendruomenė
7,2 ir 7,5 balų stiprumo žemės drebėjimai labiausiai nuniokojo pajūrio La Gvairos miestą, esantį netoli sostinės Karakaso.
Nuo penktadienio vakaro ribojama prieiga prie nelaimės vietos, paskelbė vidaus reikalų ministras Diosdado Cabello.
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T. Fletcheris pabrėžia, kad situacija labai sudėtinga, o aukų skaičius gali žymiai išaugti.
JT humanitarinė agentūra OCHA pranešė, kad mobilizuojamos paieškos ir gelbėjimo komandos mažiausiai iš 17 šalių, kurios padės ieškoti išgyvenusiųjų.
Ispanijos, Salvadoro, Šveicarijos, Kolumbijos ir Meksikos gelbėtojai jau yra nelaimės vietoje.
Aukšto rango JAV kariuomenės pareigūnas atvyko į Karakasą prižiūrėti Vašingtono teikiamos pagalbos operacijų.
Penktadienį JAV paskelbė siunčianti 250 gelbėtojų, įskaitant tris specialias paieškos ir gelbėjimo grupes su šunimis, apmokytais surasti po griuvėsiais įstrigusius žmones.
Tai buvo stipriausi žemės drebėjimai nuo 1900 m., kai Venesueloje įvyko 7,7 balų stiprumo žemės drebėjimas.
Venesuelos šiaurinė pakrantė driekiasi ant Karibų ir Pietų Amerikos tektoninių plokščių ribos, tačiau nuo 1997 m. čia nebuvo jokio didelio žemės drebėjimo.
Nors Venesuela turi daug naftos, tačiau ekonominis nuosmukis ten tęsėsi ilgiau nei 10 metų ir paveikė ligonines bei viešąsias paslaugas, dėl ko milijonai gyventojų išvyko iš šalies.
Be to, praėjus šešiems mėnesiams po to, kai Jungtinės Valstijos nuvertė prezidentą Nikolą Maduro, šalis vis dar išgyvena trapią pereinamąją fazę.