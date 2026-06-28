Šeštadienį Vokietija ir Italija kentėjo nuo deginančio karščio – su dešimtimis mirčių Vakarų Europoje susijusi karščio banga plinta į rytus, temperatūrai viršijus 40 laipsnių ribą ir sulaužius rekordus, rašė „The Guardian“.
Pagal Danijos meteorologijos instituto duomenis, šeštadienį Danijoje užregistruota aukščiausia temperatūra istorijoje.
„Su 36,6 laipsnio į šiaurę nuo Odensės, šiandien yra šilčiausia diena nuo matavimų pradžios 1874 metais“, – rašė institutas socialiniame tinkle X.
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Slovakija patvirtino, kad penktadienio naktis buvo šilčiausia jos istorijoje – temperatūra nekrito žemiau 26,3 laipsnio.
Britanija, Prancūzija, Šveicarija ir Vokietija birželį patyrė rekordinį karštį, o oro sistema, slenkanti Lenkijos pusėn, gali nustatyti naujus rekordus.
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Jungtinėje Karalystėje šeštadienį žuvo paauglys, du vyrai ir moteris, atsidūrę bėdoje besimaudydami atvirame vandenyje. Skaičiuojant ir penktadienio, ir praėjusios trečiadienio mirtis, per pastarąją karščio bangą skendimo atvejų jau šeši.
Per gegužės karščio bangą Jungtinėje Karalystėje su vandeniu susijusiuose incidentuose žuvo bent 15 žmonių.
Mokslininkai sako, kad ši karščio banga be žmogaus sukeltos klimato kaitos būtų buvusi praktiškai neįmanoma – dėl jos šios savaitės naktinės temperatūros yra 100 kartų tikėtinesnės nei prieš du dešimtmečius.
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„Karščio banga savaitgalį pasieks piką – kai kuriose Vokietijos vietose viršys 40 laipsnių“, – sakė Karstenas Brandtas, orų prognozių svetainės „Donnerwetter“ meteorologas.
Penktadienį prie Saro upės, netoli Prancūzijos sienos esančio Sarbriukeno miesto, užregistruotas Vokietijos rekordas – 41,3 laipsnio, teigė Vokietijos nacionalinės meteorologijos tarnybos atstovas, pažymėjęs, kad duomenys kol kas preliminarūs.
Šeštadienį tarnyba paskelbė ekstremalaus karščio įspėjimus beveik visoje Vokietijoje, valdžiai ragindant taupyti vandenį.
Pagal pranešimą, visoje šalyje tikimasi 36 laipsnių temperatūros, o vietomis ji gali pasiekti net 42 laipsnius.
Prancūzijoje per karščio bangą žuvo dešimtys žmonių, tiek jaunų, tiek senų. Daugiau nei 40 laipsnių temperatūra trikdė geležinkelių eismą ir energijos gamybą, paskatino alkoholio pardavimo draudimus ir mokyklų darbo sustabdymą, dėl jos atšaukiami lauko renginiai.
Italijos sveikatos ministerija šeštadieniui ir sekmadieniui paskelbė raudoną pavojaus lygį 18 Italijos miestų, įskaitant Milaną, Romą, Turiną, Veneciją, Genuą, Florenciją ir Boloniją – kai kuriose vietose temperatūra gali pasiekti 39 laipsnius.
Prancūzijos ministro pirmininko biuras pranešė, kad nors karščio banga slenka tolyn, sveikatos sistemos apkrova liks didelė ir hospitalizacijų skaičius dar kelias dienas nemažės.
Pareigūnų teigimu, gaisrų atvejų Prancūzijoje, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu, daugėja dėl karščio bangos.
Kai kurios viešąsias paslaugas teikiančios įmonės, susirūpinusios galima infrastruktūros žala – pavyzdžiui, kelių ir geležinkelio bėgių deformacija, – stengiasi mažinti eismo intensyvumą.
Vokietijos nacionalinis geležinkelių operatorius „Deutsche Bahn“ leido klientams be papildomo mokesčio atšaukti tolimojo susisiekimo bilietus iki kitos savaitės pradžios.
Bendrovė pranešė, kad jos infrastruktūra patiria ypatingą įtampą dėl saulės kaitros, taip pat papildomos rizikos signalizacijos sistemoms, bėgiams ir kontaktiniams laidams, kylančios dėl perkūnijų ir gaisrų.
Netoli Hamburgo dalis A7 greitkelio – vienos iš svarbiausių Vokietijos magistralių – juostos buvo uždaryta, nes nuo karščio suskilo asfaltas, pranešė pareigūnai.
Milano „Pride“ eitynių pradžia buvo atidėta, siekiant išvengti didžiausio karščio.
„Ironman“ Europos čempionato ilgojo nuotolio triatlonas, vyksiantis sekmadienį Frankfurte, dėl karščio sutrumpino dviračių ir bėgimo trasas, pranešė organizatoriai.
Vokietijos miestų ir savivaldybių asociacijos vadovas Andrė Berghegeris paragino visuomenę taupiai naudoti vandenį.
„Kol galima, turėtume remtis savanorišku bendradarbiavimu – savivaldybės draudimus turėtų skelbti tik tuo atveju, jei tai nepasiteisina“, – sakė jis laikraščiui „Neue Osnabrücker Zeitung“.
Tikimasi, kad pats ekstremaliausias karštis savaitgalį pradės silpti, sekmadienį numatomos stiprios perkūnijos.
Visoje Europoje teko uždaryti kultūros objektus, kenčia žemės ūkis, kai kurios ligoninės nepajėgia susitvarkyti su krūviu.
Pagal „Reuters“ klimato monitoringo duomenis, karščio banga pakėlė temperatūrą iki 18 laipsnių virš sezoninio vidurkio – tai sukėlė reiškinys, vadinamas „omega“ blokavimu, kai karštas oras ilgam laikui užsibūna virš regionų, o vėsesnis oras lieka jo pakraščiuose.
Smarkiai išaugo elektrinių ventiliatorių paklausa, o Azijos oro kondicionavimo įrangos gamintojai praneša apie pardavimų bumą Europoje.
Dauguma Šiaurės Europos būstų statyti taip, kad šilumą sulaikytų, o ne atsilaikytų jai.