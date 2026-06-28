Karščio kupolas virš Europos: mokslininkai atskleidė šiurpią tiesą

Tyrėjai nustatė, kad beveik pusė iš 850 didžiausių Europos miestų taip pat patiria didžiausią savo istorijoje karščio stresą – temperatūros ir drėgmės kombinaciją. Didesnė drėgmė reiškia, kad prakaitavimas mažiau efektyviai vėsina organizmą, todėl karščio bangos tampa dar pavojingesnės, rašo „The Guardian“.
Analizė paskelbta tuo metu, kai ketvirtadienį Jungtinėje Karalystėje užregistruota aukščiausia birželio temperatūra istorijoje – 36,7 laipsnio Somersete, o didžiojoje Vakarų Europos dalyje smarkiai išaugo medicininių pagalbos atvejų skaičius, įskaitant mirtis.
2022 metų vasarą nuo karščio Europoje mirė daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Statistinė analizė, reikalinga įvertinti dabartinio karščio poveikį, užtruks, tačiau jau aišku, kad jis pareikalaus didelės kainos ir trikdo žmonių gyvenimus: uždaromos mokyklos, sunkiai dirba ligoninės, atšaukiami traukinių ir lėktuvų reisai visame žemyne.
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Nauja organizacijos „World Weather Attribution“ (WWA) mokslininkų analizė rodo, kaip greitai stiprėja ekstremalus karštis, kol atmosferoje toliau kaupiasi anglies dioksido emisijos. Dar 2003 metais panašus karštis būtų buvęs 2 laipsniais vėsesnis, nes pasaulinis atšilimas tuo metu buvo mažesnis. 1976 metais, kitais garsiu karščiu pasižymėjusiais metais, jis būtų buvęs 3,5 laipsnio vėsesnis.
Naktinė temperatūra, dabar trikdanti žmonių miegą, šiandien yra apie 100 kartų labiau tikėtina nei 2003 metais. Mokslininkai perspėja, kad jei nebus imtasi skubių klimato veiksmų, ateityje karštis taps dar ekstremalesnis, o dabartinė vasara, lyginant su būsimomis, gali atrodyti net vėsi.
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„Tai stipriausia ir plačiausiai paplitusi karščio banga, kada nors palietusi tokio dydžio Europos regioną“, – sakė dr. Theodore'as Keepingas, Imperialinio koledžo Londone ekstremalių oro reiškinių tyrėjas, vienas iš WWA komandos narių – Nustatėme, kad per pastaruosius 50 metų, kai planeta atšilo 1,1 laipsnio, panašios karščio bangos tikimybė pasikeitė neįtikėtinai. Birželio mėnesį šis įvykis be klimato kaitos būtų buvęs neįmanomas. Bet ar tikimės, kad ši vasara bus vėsi? Tikrai ne.“
Jo teigimu, daugelis sostinių patiria ne tik karščiausią birželio trijų dienų laikotarpį savo istorijoje, bet ir karščiausią tokios trukmės laikotarpį per visus metų laikus. Ketvirtadienį tikėtasi, kad bent 100 milijonų žmonių Europoje pajus daugiau nei 35 laipsnių karštį.
Mokslininkai naudojo šlapio termometro globalią temperatūrą (WBGT), kad įvertintų papildomą drėgmės poveikį.
„Ji parodo organizmo gebėjimą atsivėsinti. Kadangi 45 proc. miestų, kuriuose gyvena daugiau nei 50 tūkst. žmonių, dabar patiria blogiausias sąlygas savo istorijoje, šios karščio bangos poveikis sveikatai gali būti itin didelis, – sakė Th. Keepingas. – Pokyčių greitis stulbinantis.“
Komentuodamas WWA analizę, Jungtinių Tautų klimato reikalų vadovas Simonas Stiellas pareiškė: „Klimato kaita įsibėgėja nevaldomai – dėl pasaulio priklausomybės nuo anglies, naftos ir gamtinių dujų deginimo. Tačiau sprendimai taip pat aiškūs: greitesnis perėjimas prie švarios energijos, kuri dabar yra žymiai pigesnė nei iškastinis kuras, taip pat miškų apsauga ir klimato atsparumo stiprinimas.“
WWA komanda, naudodama stebėjimų ir patikimus prognozių duomenis, analizavo karščiausią trijų dienų laikotarpį didelėje Vakarų Europos teritorijoje, kurią dabar gaubia „karščio kupolas“. Taikydami recenzuotus mokslinius metodus, jie vienareikšmiškai nustatė, kad pagrindinė šio karščio intensyvumo priežastis – klimato kaita.
Jie atmetė natūralios oro kintamumo įtaką, ypač Ramiajame vandenyne pradėjusio reikštis „El Niño“ reiškinio poveikį. Dabartinis oro modelis – aukšto slėgio sistema, gaudanti karštą orą virš Europos ir traukianti šiltus oro srautus iš Sachara dykumos – vasarą nėra neįprastas, tačiau, mokslininkų teigimu, karščio lygį dar labiau sustiprino pasaulinis atšilimas.
Carolina Pereira Marghidan iš Raudonojo Kryžiaus ir Raudonojo Pusmėnulio klimato centro teigė: „Po niokojančios 2003 metų karščio bangos Europoje daugelis šalių investavo į ankstyvojo perspėjimo sistemas ir veiksmų planus. Tyrimai rodo, kad tai išgelbėjo daugybę gyvybių, bet to nepakanka.“
Ji pridūrė, kad intensyvėjantis karštis vis labiau veikia sveikatą, transportą, energetikos sistemas ir kasdienį gyvenimą: „Reikia daugiau investicijų į karščiui atsparius namus, miestus ir infrastruktūrą, kad žmonės būtų saugūs.“
Jungtinės Karalystės vyriausybės patariamoji institucija – Klimato kaitos komitetas – gegužę pareiškė, kad šalies infrastruktūra „pastatyta klimatui, kuris jau neegzistuoja“, ir ją reikia skubiai atnaujinti, siekiant apsaugoti žmones nuo klimato kaitos. Jungtinės Karalystės sveikatos saugumo agentūra (UKHSA) nustatė, kad 2020–2024 metais Britanijoje nuo vasaros karščio bangų mirė daugiau nei 10 tūkst. žmonių.
Trečiadienį Londono greitosios medicinos pagalbos tarnyba per vieną dieną sulaukė didžiausio iki šiol gyvybei pavojingų atvejų skaičiaus – 641. Didžiausią riziką patiria pagyvenę žmonės, vaikai ir pažeidžiamos grupės, tačiau dabartiniai UKHSA ir „Met Office“ paskelbti raudoni perspėjimai įspėja, kad pavojuje yra visi.
Ketvirtadienį UKHSA pratęsė raudoną karščio pavojaus perspėjimą 24 valandomis – iki penktadienio 23 val.
2024 metų mažesnės ir ne tokios intensyvios Europos karščio bangos tyrimas parodė, kad vien 12 miestų per tris dienas dėl aukštos temperatūros žuvo daugiau nei 2300 žmonių.
„Nustatėme, kad du trečdaliai šių 2300 žmonių nebūtų mirę, jei nebūtų klimato kaitos“, – sakė prof. Friederike Otto, Imperialinio koledžo Londone klimato mokslininkė ir viena iš WWA įkūrėjų.
„Mes, tokie mokslininkai kaip aš, pradedame skambėti kaip sugedusi plokštelė, metai po metų reaguojantys į karščio ekstremumus, kylančius vis aukščiau, – sakė ji. – Taip, tai klimato kaita, taip, tai mūsų kaltė, taip, mes turime sprendimus, ir ne, jų neįgyvendiname pakankamai greitai. Dabar tai tik klausimas, kokios ateities norime sau, ir ar esame pasiryžę padaryti tai, kas būtina jai užtikrinti.“
Praėjusį spalį sveikatos ekspertai pranešė, kad dėl didėjančio pasaulinio karščio dabar kas minutę pasaulyje mirštą vienas žmogus.