JAV jūrų pėstininkai remontuoja žemės drebėjimo nuniokotą Venesuelos La Gvairos uostą

„Specializuota jūrų pėstininkų komanda (...) dirba visą parą, kad atstatytų tą uostą ir sudarytų sąlygas jūra pristatyti gyvybiškai svarbius krovinius“, – žurnalistams sakė JAV pareigūnas, pageidavęs likti nežinomu, pridurdamasa, kad uoste taip pat yra prisišvartavęs JAV desantinis transportinis karo laivas „USS Fort Lauderdale“.
Šiaurinėje Venesuelos pakrantėje esanti La Gvaira yra vienas iš dviejų pagrindinių šalies uostų.
JAV Valstybės departamentas pirmadienį paskelbė, kad Venesuelai padėti Vašingtonas dabar yra skyręs nebe 150 mln., kaip buvo pranešta pirmiau, o daugiau nei 300 mln. JAV dolerių.
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„Šios lėšos bus skirtos skubiai medicininei pagalbai, pagalbai maistu, aprūpinimui vandeniu ir sanitarijos paslaugoms, prieglobsčiui, apsaugai ir logistikai“, – teigiama departamento pranešime.
Pranešime nurodoma, kad lėšos skiriamos per partnerių organizacijas, tarp kurių yra „Samaritan‘s Purse“, „Catholic Relief Services“, Tarptautinė migracijos organizacija, Pasaulinė maisto programa ir Raudonasis Kryžius.
Be to, Vašingtonas į Venesuelą nusiuntė keturias miesto paieškos ir gelbėjimo komandas, kuriose yra daugiau nei 300 pirmosios pagalbos teikėjų ir kiek daugiau nei dvidešimt paieškos šunų, pridūrė šaltinis.
Praėjusią savaitę netoli Venesuelos Karibų jūros pakrantės vienas po kito įvyko du niokojantys 7,2 ir 7,5 balo žemės drebėjimai, kurių metu griuvo pastatai, buvo apgadintas pagrindinis šalies oro uostas ir žuvo mažiausiai 1 450 žmonių.
JAV pagalbą Venesuelai teikia tuo metu, kai sausio mėnesį JAV pajėgos suėmė buvusį prezidentą Nicolą Maduro, D. Trumpo administracija pradėjo bendradarbiauti su buvusios viceprezidentės Delcy Rodriguez vadovaujama laikinąja vyriausybe ir Vašingtono ir Karakaso santykiai pastaraisiais mėnesiais atšilo.