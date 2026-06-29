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Per žemės drebėjimą Venesueloje žuvo mažiausiai 1 719 žmonių

2026 m. birželio 29 d. 21:29
Pragaištingų žemės drebėjimų, prieš penkias dienas sukrėtusių Venesuelą, aukų skaičius išaugo iki mažiausiai 1 719, pirmadienį pranešė Nacionalinės asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas.
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J. Rodriguezas pridūrė, kad per žemės drebėjimus buvo sužeisti 5 034 žmonės, o dar dešimtys tūkstančių dingo be žinios.
 
Venesuelažemės drebėjimas

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