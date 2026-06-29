Po pragariško karščio – audrų smūgis Lenkijoje ir įspėjimas: blogiausia dar laukia

Socialiniuose tinkluose gyventojai vienas po kito dalijasi nuotraukomis ir vaizdo įrašais iš audros nusiaubtų vietovių. Prie jų prisideda ir ugniagesiai bei kitos tarnybos, skelbiančios vaizdus iš iškvietimų. Juose matyti ant kelių ir automobilių užvirtę medžiai, nulaužtos šakos bei kitokie stichijos padariniai.
Didžiausia žala, pirminiais duomenimis, padaryta šiaurės rytinėje Lubušo vaivadijos dalyje. Audrų stebėtojai praneša, kad čia slinko itin stiprios audros, lydimos labai galingų lokalių vėjo gūsių. Pavojingiausia situacija susiklostė Skwierzynos ir Strzelecko-Drezdenko apylinkėse, o vėliau audrų debesys pasiekė ir šiaurinę Didžiosios Lenkijos vaivadijos dalį.
Viename iš socialiniuose tinkluose išplitusių vaizdo įrašų matyti kelias DK22, jungiantis Stare Osieczno ir Dobiegniewą. Praūžus audrai važiuojamoji dalis nusėta nulaužtais medžiais ir šakomis. Kitoje vietovėje gyventojai pasakojo, kad audra truko vos penkias minutes, tačiau tiek laiko pakako, kad būtų padaryta nemaža žala.
Sinoptikai praneša: temperatūra kils iki 37 laipsnių
Komentaruose žmonės dalijasi informacija apie padėtį savo gyvenvietėse, ieško automobilių, kuriuos prispaudė medžiai, savininkų, teiraujasi, ar niekas nenukentėjo. Tuo metu savivaldybių darbuotojai, ugniagesiai, policijos pareigūnai ir elektros tinklų specialistai visą vakarą šalino audros padarinius, o gyventojai buvo raginami apie pavojingas situacijas pranešti skubios pagalbos numeriu 112.
Tačiau meteorologai perspėja, kad tai gali būti tik įžanga. Lenkijos meteorologijos ir vandentvarkos institutas (IMGW) pirmadieniui prognozuoja dar sudėtingesnes oro sąlygas.
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Rytinėje, centrinėje ir pietinėje šalies dalyse temperatūra po pietų turėtų pakilti iki 36–39 laipsnių. Tuo pat metu Lenkiją pasieks šaltasis atmosferos frontas.
Būtent didelis temperatūrų kontrastas, anot sinoptikų, sudarys itin palankias sąlygas naujoms smarkioms audroms formuotis.
IMGW įspėja, kad vietomis per valandą gali iškristi daugiau kaip 50 mm kritulių, prognozuojama iki 4 cm skersmens kruša, o vėjo gūsiai gali siekti 70 km/val.
Didžiausią pavojų kels lėtai slenkančios arba beveik vienoje vietoje užsilaikančios audros – jos gali sukelti staigius vietinius potvynius.
Sinoptikai ragina gyventojus sekti naujausius perspėjimus ir, prasidėjus audrai, vengti būti lauke ar statyti automobilius po medžiais.
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