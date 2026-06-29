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Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius pasiekė 1 450

2026 m. birželio 29 d. 08:27
Dviejų žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius padidėjo iki mažiausiai 1 450, o dar daugiau kaip 3,2 tūkst. žmonių buvo sužeisti, sekmadienį pranešė valdžios institucijos.
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Manoma, kad tūkstančiai žmonių vis dar yra įstrigę po griuvėsiais, nurodė Nacionalinės Asamblėjos pirmininkas Jorge Rodriguezas.
Viltys rasti išgyvenusiųjų blėsta su kiekviena valanda, nors tūkstančiai gelbėtojų iš Venesuelos ir dar 24 šalių toliau naršo po nuolaužas.
J. Rodriguezas sakė, kad po trečiadienį smogusių 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimų įvyko 430 pakartotinių smūgių.
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Apie didžiausius sugriovimus pranešta pakrantės valstijoje La Gvairoje ir sostinėje Karakase, kur su žeme buvo sulyginti ištisi daugiaaukščių pastatų kvartalai.
Išgyvenusiųjų paieškai mobilizuota apie 30 tūkst. Venesuelos gelbėtojų ir 2,7 tūkst. gelbėjimo ekspertų iš užsienio.
Ekspertai įspėja, kad kritinis išgyvenusiųjų paieškos laikotarpis smarkiai sutrumpėja po 72 valandų, todėl kyla nuogąstavimų, kad po nuolaužomis vis dar palaidotiems žmonėms lieka vis mažiau laiko.
Remiantis naujausiu žalos vertinimu, visiškai sugriuvo arba buvo smarkiai apgadinta daugiau kaip 2,5 tūkst. gyvenamųjų pastatų ir kitų objektų, tarp jų – apie 780 namų ir 38 ligoninės.
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