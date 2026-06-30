Dalyje Lietuvos paplūdimų – griežtas draudimas maudytis: perspėja apie gyvybei pavojingą reiškinį

„Informuojame, kad maudytis draudžiama. Vyrauja atgalinės srovės, kurios kelia rimtą pavojų žmonių saugumui. Prašome nerizikuoti savo ir artimųjų gyvybe, laikytis įspėjamųjų ženklų bei nesimaudyti, kol draudimas galioja“, – skelbiama įstaigos pranešime.
Gelbėtojai primena, kad atgalinės srovės (dar vadinamos traukiančiosiomis srovėmis) gali per kelias akimirkas nunešti žmogų tolyn nuo kranto, todėl net ir gerai plaukiantys žmonės tokiose situacijose gali atsidurti pavojuje.
Pirmadienį Klaipėdoje oro temperatūra siekia apie 25 laipsnius, o Baltijos jūros vanduo sušilęs iki maždaug 20 laipsnių. Nepaisant šiltų orų, gyventojai ir miesto svečiai raginami nesimaudyti, kol draudimas nebus atšauktas.
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Tuo metu „Meteo“ praneša, kad pirmadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia oro temperatūra sieks 27–32 laipsnius šilumos, o vakariniame šalies pakraštyje bus kiek vėsiau – 24–26 laipsniai.
Meteorologai taip pat pažymi, kad birželio 30-osios šilumos rekordas greičiausiai nebus pagerintas. Aukščiausia šios dienos temperatūra – 32,9 laipsnio – buvo užfiksuota 1997 metais Šilutėje.
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