GamtaŽemė

Dalyje Lietuvos paplūdimų – griežtas draudimas maudytis: perspėja apie gyvybei pavojingą reiškinį

2026 m. birželio 30 d. 13:57
Lrytas.lt
Nors pirmadienį Lietuvoje vyrauja vasariški karščiai, Klaipėdos paplūdimiuose poilsiautojai sulaukė svarbaus perspėjimo. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ pranešė, kad dėl pavojingų sąlygų jūroje maudytis šiuo metu draudžiama.
Daugiau nuotraukų (7)
„Informuojame, kad maudytis draudžiama. Vyrauja atgalinės srovės, kurios kelia rimtą pavojų žmonių saugumui. Prašome nerizikuoti savo ir artimųjų gyvybe, laikytis įspėjamųjų ženklų bei nesimaudyti, kol draudimas galioja“, – skelbiama įstaigos pranešime.
Gelbėtojai primena, kad atgalinės srovės (dar vadinamos traukiančiosiomis srovėmis) gali per kelias akimirkas nunešti žmogų tolyn nuo kranto, todėl net ir gerai plaukiantys žmonės tokiose situacijose gali atsidurti pavojuje.
Pirmadienį Klaipėdoje oro temperatūra siekia apie 25 laipsnius, o Baltijos jūros vanduo sušilęs iki maždaug 20 laipsnių. Nepaisant šiltų orų, gyventojai ir miesto svečiai raginami nesimaudyti, kol draudimas nebus atšauktas.
Susiję straipsniai
Su alinančia kaitra – ir audringi orai: sinoptikė įspėjo, kam pasiruošti

Su alinančia kaitra – ir audringi orai: sinoptikė įspėjo, kam pasiruošti

Sinoptikai atnaujino prognozes: po kaitros – smarkus lietus ir perkūnija

Sinoptikai atnaujino prognozes: po kaitros – smarkus lietus ir perkūnija (1)

Mėnesio pabaigoje – netikėta sinoptikų žinia: paaiškėjo, kur Lietuvoje lijo daugiausia

Mėnesio pabaigoje – netikėta sinoptikų žinia: paaiškėjo, kur Lietuvoje lijo daugiausia

Tuo metu „Meteo“ praneša, kad pirmadienį Lietuvoje vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Aukščiausia oro temperatūra sieks 27–32 laipsnius šilumos, o vakariniame šalies pakraštyje bus kiek vėsiau – 24–26 laipsniai.
Meteorologai taip pat pažymi, kad birželio 30-osios šilumos rekordas greičiausiai nebus pagerintas. Aukščiausia šios dienos temperatūra – 32,9 laipsnio – buvo užfiksuota 1997 metais Šilutėje.
Klaipėdos paplūdimiaiDraudimasoro temperatūra
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.