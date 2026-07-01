Kaune – įspūdingas žaibo smūgis į daugiabutį: gyventojai jį matė ir girdėjo net kitoje miesto pusėje

Nuotrauką apie 19 val. Taikos prospekte užfiksavo Marius Genys. Ja jis pasidalijo feisbuko grupėje „Orų entuziastai“.
„Trenkė į Taikos pr. 47 namą. Šalia namo buvę žmonės paliudijo, kad ne į medį, o tiesiai į namą“, – rašė įspūdingą akimirką užfiksavęs autorius.
Po įrašu netruko pasirodyti gausybė komentarų. Vieni stebėjosi, kad po tokio galingo žaibo smūgio pavyko išvengti skaudesnių padarinių, kiti pasidalijo tuo metu išgyventomis akimirkomis.
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„Aš ir viršuj Šilainiuose balkone sėdėjau, tai tepiau slides“, – rašė viena moteris.
Kita Kauno gyventoja pasakojo žaibo blyksnį mačiusi visai kitoje miesto dalyje: „Kurioj čia vietoj? Vilijampolėj virš galvos kaip plykstelėjo, net traškėjimą išgirdau.“
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Trečiadienį per Lietuvą slenkantis audrų frontas nerimo atnešė ne tik Kaunui. Daugelyje šalies vietų praūžė smarkios liūtys, griaudėjo perkūnija, vietomis krito kruša, o stipresni vėjo gūsiai laužė medžių šakas, apsunkino eismo sąlygas ir kai kur trumpam sutrikdė elektros tiekimą. Socialiniuose tinkluose gyventojai dalijosi vaizdais iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių – juose užfiksuotos užlietos gatvės, žaibuojantis dangus ir intensyvus lietus.
Naujausią informaciją trečiadienio vakarą paskelbė ir „Meteo“.
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„Remiantis 20.10 val. duomenimis, per Rytų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir vėjo sustiprėjimai iki 15–18 m/s. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link“, – pranešė meteorologai.
Anot jų, artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slinks šiaurės rytų kryptimi. Rytiniuose rajonuose daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o rytinių krypčių vėjo gūsiai vietomis sieks 15–17 m/s.
Meteorologai ragina gyventojus išlikti budrius, vengti būti atvirose vietose perkūnijos metu, nestatyti automobilių po medžiais ir sekti naujausius perspėjimus, kol audrų juosta galutinai nepasitraukė iš Lietuvos.
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