Parodė, kas liko iš beržo po žaibo smūgio: „Visas namas sudrebėjo“

„Orai ir klimatas Lietuvoje“ Facebook puslapyje buvo pasidalinta A. Merkio užfiksuotomis ir į Facebook grupę „Orų entuziastai“ įkeltomis nuotraukomis, kuriose matyti, kas liko iš medžio po žaibo smūgio į šį.
„Visas namas sudrebėjo, elektra trumpam dingo, bet nemaniau, kad taip arti“, – grupėje rašė A. Merkys.
„Žaibo išlydis ištaškė beržą
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Kadangi nežinau labai tikslios vietovės ir laiko, todėl nežinau ar tai buvo teigiamo krūvio žaibo išlydis ar neigiamo. Šiaip patys pavojingiausi ir eibių pridaro (kaip dažnai paaiškėja) teigiami žaibų išlydžiai, kurie trenkia iš debesies į žemę. Būtent jie dažniausiai mirtinai nutrenkia žmones, gyvulius, padega miškus, namus, medžius iš vidaus ir t. t.“, – rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ Facebook puslapis.
Trečiadienį per Lietuvą slenkantis audrų frontas nerimo atnešė ne tik Kaunui. Daugelyje šalies vietų praūžė smarkios liūtys, griaudėjo perkūnija, vietomis krito kruša, o stipresni vėjo gūsiai laužė medžių šakas, apsunkino eismo sąlygas ir kai kur trumpam sutrikdė elektros tiekimą. Socialiniuose tinkluose gyventojai dalijosi vaizdais iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių – juose užfiksuotos užlietos gatvės, žaibuojantis dangus ir intensyvus lietus.
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„Remiantis 20.10 val. duomenimis, per Rytų Lietuvą slenka audros debesys, daug kur juos lydi perkūnija ir vėjo sustiprėjimai iki 15–18 m/s. Pagrindinė audrų juosta juda šiaurės rytų link“, – pranešė meteorologai.
Anot jų, artimiausiomis valandomis lietaus debesys toliau slinks šiaurės rytų kryptimi. Rytiniuose rajonuose daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, o rytinių krypčių vėjo gūsiai vietomis sieks 15–17 m/s.
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Meteorologai ragina gyventojus išlikti budrius, vengti būti atvirose vietose perkūnijos metu, nestatyti automobilių po medžiais ir sekti naujausius perspėjimus, kol audrų juosta galutinai nepasitraukė iš Lietuvos.
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