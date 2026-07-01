Po Europą svilinančios karščio bangos – tragiškos žinios

Per karščio bangą dėl su karščiu susijusių problemų mirė mažiausiai 1028 žmonės, pranešė Karlo III sveikatos institutas.
Tai gerokai daugiau nei 407 su karščiu siejamos mirtys 2025 m. birželį, kuris buvo karščiausias Ispanijoje nuo stebėjimų pradžios, pranešė nacionalinė orų agentūra „Aemet“.
Pirmieji šeši 2026 m. mėnesiai Ispanijoje buvo karščiausi nuo įrašų pradžios, vidutinė temperatūra buvo 1,6 laipsnio pagal Celsijų aukštesnė už normą, socialiniame tinkle X trečiadienį pranešė „Aemet“ ir pridūrė, kad per dešimt metų buvo užregistruoti septyni šilčiausi pirmieji pusmečiai.
Stichinę kaitrą pamažu keis gaivinantys lietūs: kai kur įsismarkaus vėjo gūsiai
2026 m. birželis buvo antras karščiausias, temperatūra vidutiniškai 3,2 laipsnio viršijo normą.
Nuo birželio pabaigos Europą svilinusi karščio banga buvo didžiausia kada nors užregistruota Europoje. Tokia karščio banga birželį iš esmės būtų neįmanoma, jei ne klimato kaita, teigė grupės „World Weather Attribution“ mokslininkai.
Susiję straipsniai
Visų laikų temperatūros rekordai buvo sumušti Vokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje ir Vengrijoje, taip pat birželio mėneso rekordai Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje. Prancūzijoje vidutinė temperatūra buvo rekordinė, šalis patyrė didžiausią temperatūrą naktimis.
Po karščio bangos kilusios audros Rumunijoje ir Austrijoje pražudė du žmones
Po intensyvios karščio bangos Europoje kilusios audros pražudė vieną žmogų Rumunijoje, dar vienas žmogus žuvo Austrijoje, trečiadienį pranešė pareigūnai.
Naktį į trečiadienį audros siaubė Rumuniją, įskaitant sostinę Bukareštą, užtvindė kai kuriuos rūsius ir namus bei nuvertė medžius. Gelbėjimo tarnybų paviešintuose vaizdo įrašuose matyti, kaip medžių šakos šalinamos nuo automobilių ir žmonės braidžioja po vandenį iki juosmens.
Ganeasoje prie pat Bukarešto negyvas žmogus rastas automobilyje, ant kurio nuvirto medis, pranešė gelbėtojai.
Nuo sekmadienio Austriją plakančios audros sukėlė nuošliaužas Tirolio provincijoje ir kitur. Antradienį Pergo rajone, Aukštutinės Austrijos provincijoje, žuvo vyras, partrenktas krentančios šakos, pranešė policija. 26 metų vyras su partneriu vairavo keturratį, kai nulūžo pakelės medžio šaka ir jį partrenkė.
Audros kilo po daugiau nei savaitę trukusios smarkios karščio bangos, per kurią Europoje buvo sumušti temperatūros rekordai. Ekspertai teigia, kad klimato kaita, kurią sukelia dėl žmogaus veiklos išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, didina ekstremalių oro reiškinių dažnumą ir intensyvumą.
Trečiadienį ugniagesiai pranešė, kad per didžiulį miško gaisrą Šiaurės Graikijoje žuvo du žmonės.
Antradienį penkių kilometrų ilgio liepsnų siena kėlė pavojų Liti kaimui, esančiam maždaug už 15 km nuo Salonikų miesto.
Trečiadienį ugniagesiai pranešė, kad gaisras buvo suvaldytas.
Žuvo vienas vyras, sužeista moteris, antradienio vakarą ugniagesiai rado dar vieną kūną ir deda pastangas, kad jis būtų atpažintas. Pasak vietos gyventojų, tai buvo sužeistos moters 12 metų sūnus.
Graikijai artėjant prie turistinio sezono įkarščio, pastarosiomis dienomis kilo ir kiti miško gaisrai. Kiekvienais metais Graikija kovoja su miškų gaisrais nuolatinių sausrų ir karščio bangų metu.