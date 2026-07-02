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Jau skaičiuoja, kiek žalos pridarė stiprus lietus: medžių šalinti vyko 27 kartus

2026 m. liepos 2 d. 09:09
Trečiadienį per Lietuvą praūžus stipriam lietui su perkūnija įvairiose vietovėse virto medžiai. Ugniagesiai vyko į 27 iškvietimus.
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„Daugiausiai buvo iškvietimų dėl medžių, nuvirtusių ant važiuojamosios kelio dalies – 22. Keturis kartus medžiai nuvirto ant elektros laidų, vieną kartą pavojingai pasviro ant ūkinio pastato pavojingai. Žaibo iškrova gaisrų nesukėlė, kad būtų nukentėję žmonės, tokių pranešimų negavome“, – Eltai ketvirtadienio rytą sakė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Giedrius Vaičiulis.
Daugiausia išvykimų buvo Alytus regione – 11.
Šalinti medžių ugniagesiai taip pat vyko Kaišiadorių rajone, Marijampolėje.

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Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje, Apidermio kaime, virš namo pavojingai pasviro medis. Jo šakos aukštai nulūžusios, reikalingas bokštelis, todėl ugniagesiai neturėjo galimybės jų pašalinti. Informacija perduota seniūnijai.
Kaišiadorių rajone, Kruonio seniūnijoje, Meškučių kaime, Darsūniškio gatvėje, ant kelio nuvirto medis. Apie įvykį gelbėtojams pranešė seniūnas.
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Marijampolės savivaldybėje, Igliaukos seniūnijoje, Daukšių miestelyje, Amalvos gatvėje, ant kelio užvirto medis ir nutraukė elektros laidus. Ugniagesiai budėjo, kol atvyko ESO darbuotojai ir atjungė elektros tiekimą linijoje. Tuomet medis buvo pašalintas, sutvarkyta kelio važiuojamoji dalis.
Prienų rajone, Jiezno seniūnijoje, Anglininkų kaime, Ąžuolų gatvėje, taip pat ant kelio nuvirto medis. Medį ugniagesiai supjaustė, o gyventojas traktoriumi jį patraukė nuo važiuojamosios dalies.
Audraišversti medžiaiPriešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD)

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