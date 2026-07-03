Prancūzijoje per karščio bangą mirčių skaičius išaugo 30 proc.

Paryžiaus regione per tą patį laikotarpį mirčių skaičius padidėjo 62 proc., teigiama naujoje tarnybos ataskaitoje. Panašus šuolis užfiksuotas ir vakariniame Luaros krašte.
Valdžios atstovai prognozuoja, kad šis skaičius dar augs.
Ministro pirmininko Sebastieno Lecornu vadovaujamos vyriausybės parlamente laukia balsavimas dėl nepasitikėjimo, kuris gali įvykti pirmadienį, dėl to, kaip ji tvarkėsi su birželio karščio banga, kai daugelyje vietų temperatūra pakilo virš 40 laipsnių pagal Celsijų. Ekstremalus karštis sutrikdė kasdienį gyvenimą, privertė uždaryti mokyklas ir stabdyti traukinių eismą.
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Penktadienį Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnyba pranešė, kad užfiksuotas „29,1 proc. padidėjimas, atitinkantis 2 025 papildomus mirties atvejus, palyginti su ankstesne savaite“, kartu pažymėdama, kad šis skaičius greičiausiai yra „mažesnis už tikrąjį“.
Mirtingumo padidėjimas fiksuotas beveik išskirtinai tarp 45 metų amžiaus ir vyresnių žmonių.
„Nors matome aiškų padidėjimą tarp 45–64 metų amžiaus asmenų, didžiausią mirčių dalį sudaro 65 metų ir vyresni žmonės“, – teigė tarnyba.
Padidėjimas ypač pastebimas mirčių namuose atvejais – jų skaičius per vieną savaitę beveik padvigubėjo.
S. Lecornu teigė, kad per pastarąją karščio bangą savo namuose mirė daugiau žmonių nei ankstesnių karščio bangų metu.
Kai kurie politikai teigė, kad Prancūzija nesugebėjo imtis priemonių, skirtų kovoti su kylančiomis temperatūromis.
2003 m. per smarkią karščio bangą Prancūzijoje mirė apie 15 tūkst. žmonių, tada daug pagyvenusių žmonių mirė slaugos namuose.
Šio birželio karščio banga laikoma intensyvesne, tačiau valdžios institucijos teigia, kad jos pasekmės nebuvo tokios sunkios.
„Tai tikriausiai nepalyginami dalykai“, – penktadienį sakė sveikatos apsaugos ministrė Stephanie Rist.
Paryžiaus viešųjų ligoninių sistemos generalinis direktorius Nicolas Revelis teigė, kad tikisi, jog šio birželio karščio bangos aukų skaičius bus mažesnis nei 2003-aisiais, tačiau „tikriausiai“ didesnis nei pernai, kai mirė 5 700 žmonių.
Žalieji teigė, kad birželio karščio banga Prancūzijoje galėjo sukelti 10 tūkst. mirčių, tačiau S. Lecornu tam griežtai paprieštaravo.
Prancūzija taip pat patyrė neįprastai ankstyvą karščio bangą gegužės mėnesį, o sveikatos pareigūnai teigė, kad per tą laikotarpį mirčių buvo bent 300 daugiau nei prognozuota.