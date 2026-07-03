Prancūzijos pietuose siaučia miškų gaisrai, evakuota 3 tūkst. žmonių

Teko perkelti turistus ir vietos gyventojus, kai Sen Mari mieste kilo miško gaisras, kuris ketvirtadienį išplito į Kanet en Rusijoną. Ugniagesiai pranešė, kad buvo evakuota beveik 3 tūkst. žmonių, pusė jų – iš trijų stovyklaviečių paveiktoje teritorijoje.
Du ugniagesiai patyrė nesunkių sužalojimų, informavo pietinio Rytų Pirėnų departamento vyriausiasis regioninis pareigūnas Pierre‘as Regnault de La Mothe. Gaisrams gesinti dislokuota 200 ugniagesių ir keturi gaisriniai orlaiviai.
„Mobilizuojame didelį savanorių tinklą“, – sakė prefektas.
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Prancūziją birželį užliejo rekordinė karščio banga, kuri truko 11 dienų, o temperatūros stulpeliai daugelyje vietų pakilo virš 40 laipsnių Celsijaus.
Pasaulio meteorologijos organizacija praėjusią savaitę pareiškė, kad be didelio poveikio žmogaus sveikatai, ekosistemoms, žemės ūkiui ir infrastruktūrai, neeilinė karščio banga padidino miškų gaisrų riziką.
Vidaus reikalų ministras Laurent‘as Nunezas nurodė, kad kovai su miškų gaisrais nuo trečiadienio mobilizuota 1,2 tūkst. ugniagesių.
„Orų sąlygos išlieka ypač nepalankios“, – tinkle „X“ pažymėjo jis.
Meteorologijos agentūra „Meteo-France“ pranešė, kad kitą savaitę šalyje vėl bus fiksuojama aukšta temperatūra, tačiau nemanoma, jog ji bus tokia ekstremali, kaip birželį.
Kai kurie Prancūzijos politikai pasmerkė, pasak jų, nepakankamas valdžios priemones, skirtas padėti Prancūzijai susidoroti su temperatūros kilimu, o žalieji ketvirtadienį pateikė siūlymą pareikšti nepasitikėjimą vyriausybe.