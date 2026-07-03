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Rytų Indoneziją supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas

2026 m. liepos 3 d. 07:46
Penktadienį Rytų Indoneziją supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas, pranešė JAV geologijos tarnyba (USGS), tačiau apie aukas ar žalą kol kas nepranešta.
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Smūgis įvyko 120 kilometrų gylyje, maždaug už 58 kilometrų į vakarus nuo Tobelo, Šiaurės Molukų provincijoje, 11.31 val. vietos (4.31 val. Lietuvos) laiku).
„Gėriau kavą pakelės kavinėje, kai staiga mano kėdė ėmė siūbuoti. Akimirką supanikavau, nes vis dar esu traumuotas ankstesnių žemės drebėjimų“, – naujienų agentūrai AFP sakė Umaras Abbasas, maždaug už 114 kilometrų nuo epicentro esančios Ternatės gyventojas.
Indonezijos meteorologijos, klimatologijos ir geofizikos agentūra (BMKG) teigė, kad cunamio pavojaus nėra.
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Indonezija ir gretimos šalys dažnai patiria žemės drebėjimus, nes yra vadinamajame Ramiojo vandenyno Ugnies žiede – intensyvaus seisminio aktyvumo lanke, nusidriekusiame nuo Japonijos per Pietryčių Aziją ir Ramiojo vandenyno baseiną.
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