Europoje vėl kylant temperatūrai didžiuliai gaisrai niokoja miškus

Gaisrai nuniokojo daugiau nei 19 000 hektarų žemės Portugalijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Graikijoje, o kai kuriose vietose prognozuojama, kad temperatūra pasieks 40 °C.
Apie 5 000 žmonių buvo evakuoti iš namų netoli Perpinjano miesto pietvakarių Prancūzijoje, o ugniagesiai bandė suvaldyti gaisrą, kuris jau nuniokojo 1 650 hektarų, žurnalistams sakė regiono prefektas Pierre'as Regnault de la Mothe.
„Apie 22:30 val. pradėjome matyti dūmus, kurie vis artėjo ir artėjo. Apie 1:00 val. nakties kažkas iš savivaldybės pasibeldė į mūsų duris ir liepė mums išeiti“, – pasakojo 30-metė Charlotte Pignol, kuri naktį buvo evakuota iš savo namų šioje vietovėje. – „Visur buvo gaisrinės mašinos, o dūmai gniaužė kvapą“.
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Gaisrai kilo netrukus po birželio karščio bangos – vienos iš stipriausių Europoje, kurios metu buvo užregistruota tūkstančiai papildomų mirčių ir kuri, pasak mokslininkų grupės „World Weather Attribution“, be klimato kaitos būtų „praktiškai neįmanoma“.
Kadangi artimiausiomis dienomis temperatūra vėl turėtų pakilti, valdžios institucijos išreiškė susirūpinimą, kad kasmetinis vasaros miškų gaisrų sezonas prasidėjo mėnesiu anksčiau.
„Klimato kaita jau čia, mes patiriame jos pasekmes, o dar tik liepos pradžia“, – sakė Prancūzijos priešgaisrinės tarnybos pulkininkas Ericas Belgioino, kreipdamasis į žmones, gyvenančius netoli Pirėnų pragaro, ragindamas imtis atsargumo priemonių, kad nesukeltų gaisrų.
„Sezonas bus ilgas gaisrus gesinantiems kariams. Turite mums padėti“, – prašė E. Belgioino.
„Tour de France“
Prancūzijoje pareigūnai paskelbė, kad pirmadienį vyksiantis trečiasis „Tour de France“ dviračių lenktynių etapas per Pirėnus vyks be žiūrovų, kurie paprastai susirenka palei šių legendinių varžybų trasas.
Šis etapas, kurio metu dviratininkai važiuos iš Ispanijos į Prancūziją ir toliau Prancūzijos teritorijoje, „bus skirtas tik dviratininkų pravažiavimui ir lenktynių organizavimui būtinoms transporto priemonėms“, – žurnalistams sakė regiono prefektas P. de la Mothe.
„Gyventojų prašoma nesiartinti prie trasos ar finišo zonos“, – pridūrė regiono prefektas. – „Kitaip tariant, ir man gaila, kad turiu tai pasakyti, bent jau Prancūzijoje šis „Tour de France“ etapas bus be žiūrovų.“
Nuodingas dūmų debesis
Graikijoje miško gaisro sukeltos liepsnos nusiaubė dvi gamyklas Salonikuose, dėl to valdžios institucijos evakavo aplinkines teritorijas ir įspėjo gyventojus laikyti langus uždarytus.
Gaisras netoli Ispanijos šiaurės rytinės „Costa Brava“ pakrantės per dvi dienas sudegino daugiau nei 2 200 hektarų, o ugniagesiai teigė, kad jų pastangas „sunkins“ kylanti temperatūra ir daugybė „dūmų židinių“ gaisro perimetre.
Dar 300 Prancūzijos ugniagesių gesino kitą gaisrą kalnuotoje pietryčių Dromo departamento vietovėje.
Portugalijoje gelbėjimo tarnybos pranešė, kad pavyko suvaldyti „80 procentų“ miško gaisro, kuris nuniokojo apie 13 000 hektarų miškų ir krūmynų šalies šiaurėje.
Dideli gaisrai taip pat sunaikino šimtus hektarų miškų, vynuogynų ir krūmynų Kroatijos Hvaro saloje bei Talėje, Albanijoje, teigė valdžios institucijos.
Portugalijos, Ispanijos ir pietų Prancūzijos regionai ateinančioms dienoms sugriežtino karščio pavojaus perspėjimus.
Pirmadienį buvo tikimasi, kad naujausia karščio banga slinks į šiaurę, o sinoptikai teigė, kad ji gali trukti iki kito savaitgalio.
Po dviejų savaičių trukusio temperatūros šuolio birželio mėnesį Prancūzija pranešė, kad vos per vieną savaitę užregistruota daugiau nei 2 000 mirčių daugiau nei įprastai, o Ispanija ir Belgija pranešė apie daugiau nei 1 000 mirčių.
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