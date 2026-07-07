Audros ir vėtros centrinėje Kinijoje nusinešė 8 žmonių gyvybes

Stichinės nelaimės Kinijoje yra dažnas reiškinys, ypač vasarą, kuomet vienuose regionuose smarkiai lyja, o kitus tiesiog svilina karščio bangos.
Valstybinė televizija CCTV pranešė, kad pirmadienį keliose rytinėse centrinėje Kinijoje esančios Hubėjaus provincijos vietovėse susidarė „sudėtingos konvekcinės oro sąlygos“.
„Audros su perkūnija ir vėtros siaubė“ miestus, tarp jų – Huangši ir Huangangą, tą vakarą pražudydamos aštuoni žmones, pridūrė CCTV.
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Kai kuriose vietovėse buvo pranešta apie tornadus, vienas žmogus dingo be žinios.
„Šiuo metu nustatinėjamas nuostolių mastas, visu pajėgumu vyksta gelbėjimo operacijos“, – pranešė CCTV.
Dėl taifūno „Maysak“ sukeltų smarkių liūčių ir didelių potvynių pietiniame Guangši regione žuvo mažiausiai du žmonės, o valdžios institucijos iki pirmadienio vakaro evakavo mažiausiai 48 tūkst. žmonių.
Po to, kai smarkios liūtys pralaužė užtvankas, Guangši provincijos sostinės Nanningo valdžios atstovai mieste paskelbė aukščiausio lygio nepaprastąją padėtį dėl potvynių kontrolės.
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