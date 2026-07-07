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Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius viršijo 3,5 tūkst.

2026 m. liepos 7 d. 07:18
Remiantis pirmadienį paskelbtais oficialiais duomenimis, Venesuelą prieš beveik dvi savaites sukrėtusių dviejų žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki 3 535.
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Birželio 24 d. Venesuelą sukrėtė 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai, po kurių sekė silpnesnių požeminių smūgių serija. Viena iš labiausiai nukentėjusių vietovių – pakrantės La Gvairos valstija. Dingusiais be žinios vis dar laikomi tūkstančiai žmonių.
Jungtinių Tautų Humanitarinių reikalų koordinavimo biuras (OCHA) pranešė, kad Jungtinės Tautos ir jų partneriai toliau didina pagalbos nukentėjusiems apimtis.
OCHA savo pranešime nurodė, kad Venesueloje toliau dirba paieškos ir gelbėjimo komandos, kurioms į pagalbą skuba naujos specialistų – nuo medikų iki inžinierių – grupės.
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Palaipsniui buvo atkurtos svarbiausios paslaugos, įskaitant elektros tiekimą ir telekomunikacijas.
OCHA pranešė, kad stadionuose ir sporto centruose buvo įrengtos mažiausiai 79 laikinosios stovyklos, kuriose būsto netekusiems asmenims teikiama pagalba. Dėl žemės drebėjimų be pastogės liko apie 17 tūkst. žmonių.
Venesuelažemės drebėjimaskatastrofos aukos
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