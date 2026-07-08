Dalis Lenkijos ruošiasi galingai audrai: vėl laukia uraganinių gūsių

Anot portalo, dėl audrų rizikos buvo evakuota skautų stovykla Krynica Morska, o vėjas trečiadienį nutraukė ir TVN24 žurnalistės reportažą iš Baltijos jūros pajūrio. Jos teigimu, tokios audros ir dabartinės orų sąlygos daug labiau įprastos rudeniui.
Skelbiama, kad virš pietryčių ir pietų Baltijos jūrų galioja įspėjimas apie stiprią audrą, o itin stiprūs vėjo gūsiai taip pat prognozuojami Gdansko ir Puko įlankoje bei Gdansko pakrantėje.
Pasak lenkų meteorologų, vėjo gūsiai ten gali siekti iki 120 km/val (33 m/s). Toks greitis būdingas uraganiniams vėjams. O štai Košalino pakrantėje, Gdansko Pomeranijoje ir visoje Lenkijos šiaurės rytinėje dalyje gūsiai gali siekti 19–25 m/s. Šalies centre vėjas pūs gūsiais 17 m/s greičiu, o likusioje šalies dalyje – 11–13 m/s.
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Primename, kad tas pats ciklonas pasiekė ir Lietuvą. Tiesa, tokių smarkių vėjų sinoptikai mums nežada, nors Elvyra Latvėnaitė ir įspėjo, kad nusiteikti reiktų gausiems krituliams, stipresniems gūsiams ir krušai.
„Ciklonas pasiliks virš mūsų šalies ir ketvirtadienį ir penktadienį, tiesa penktadienį jau gerokai nusilpęs ir prasiplėtęs ir į šiaurę ir į rytus. Viena aišku – visą Lietuvą lietus tas dienas laistys, kai ką ir gausokai, perkūnija sudundės, o trečiadienį ir ketvirtadienį vėl kai kur gali ledėkai iškristi.
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Trečiadienį ir ketvirtadienį vėjai „pasidalins“ Lietuvą-vienur jie bus gana ramūs ir tik per perkūniją gūsiai stiprės, stipresnių vėjų sulauks pietvakariniai rajonai, o stipriausia audra laukia pajūrio, ypač pamario ir Kuršių nerijos-ten šiaurės vakarų vėjas gerokai įsisiautės. Ketvirtadienis irgi dar bus ne tik lietingas, bet pietvakariuose, vakaruose ir gana audringas, ypač pajūryje.
Didesnės šilumos vis dar nebus. Penktadienį vėjai aprims, bet vis dar lis, jau bus keliais laipsniais šilčiau. Vis šilčiau bus nuo savaitgalio, bet lietaus, deja, vis dar gausim. Tiesa, jau mažiau“, – rašė sinoptikė.
Trečiadienį, liepos 8-ąją dieną protarpiais lietus, vietomis smarkus ir su perkūnija, popietę kai kur gali ir nedideli ledėkai iškristi. Vėjas didesnėje Lietuvos dalyje pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pietuose, pietvakariuose gūsiai 15–18 m/s, vakariniuose rajonuose šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje 18–23 m/s. Silpniausias vėjas bus Vidurio, Šiaurės ir Šiaurės rytų Lietuvoje. Dieną 14–19 laipsnių.
Ketvirtadienį, liepos 9 d. vis dar daug kur lis, rytą ir dieną kai kur gausokai, dieną su perkūnija, kai kur galima silpna kruša. Vėjas didesnėje Lietuvos dalyje nepastovių krypčių 7–12 m/s, per perkūniją gūsiai iki 15 m/s, vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose šiaurės vakarų 8–13 m/s, gūsiai 15–17 m/s, pajūryje gūsiai 17–20 m/s. Naktį 9–13, pajūryje 14–16, dieną 16–21 laipsnis.
Penktadienį, liepos 10-osios naktį kai kur šiek tiek palis, dieną palis daug kur, popietę su perkūnija. Vėjas šiaurės rytų 5–10 m/s, dieną pajūryje 7–12 m/s. Naktį 10–15, pajūryje apie 16, dieną 18–23 laipsniai.
Šeštadienį, liepos 11-osios naktį be ženklesnio lietaus, rūkai nusidrieks, dieną kai kur trumpai, su perkūnija palis. Vėjas šiaurinių krypčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 11–14, dieną 20–25 laipsniai.
Sekmadienį, liepos 12 d. protarpiais trumpai kai kur palis, daugiau dieną su perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, stipresnis vakariniuose rajonuose. Naktį 14–17, dieną 22–26 laipsniai.
Pirmadienį, liepos 13 d. protarpiais palis, dieną daugiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų naktį 6–11 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai 14 m/s. Naktį 15–18, dieną 20–25 laipsniai.
Antradienį, liepos 14 d. protarpiais palis, daugiau dieną. Vėjas šiaurės vakarų naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s. Naktį 13–17, dieną 21–26 laipsniai.