Žemės drebėjimų Venesueloje aukų skaičius pasiekė 3 685

Daugelis tarptautinių gelbėjimo komandų jau išvyko iš šalies, nors keletas vis dar tęsia savo darbą. Savanoriai taip pat toliau vykdo paieškas po griuvėsiais.
Dingusiųjų be žinios artimieji ragina valdžios institucijas tęsti gelbėjimo darbus, kol jų šeimos nariai bus rasti gyvi arba mirę, kad juos būtų galima palaidoti.
Birželio 24 d. Venesuelą sukrėtė 7,2 ir 7,5 balo stiprumo žemės drebėjimai, po kurių sekė daugiau nei tūkstantis silpnesnių požeminių smūgių. Daugybė pastatų virto griuvėsiais, ypač La Gvairos pakrantės valstijoje.
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Ekspertai teigia, kad po žemės drebėjimo praėjus dviem savaitėms tikimybė rasti išgyvenusiųjų yra itin maža.
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