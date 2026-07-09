Po smarkios liūties Estijoje sugriuvo užtvanka: dėl potvynio evakuoti žmonės

Potvynis kilo sugriuvus užtvankai aukštupyje, o stiprus lietus naktį gerokai padidino vandens kiekį, per skubiai surengtą posėdį sakė Tervos meras Kalle Visteris.
„Dėl to vanduo išsiliejo iš Tikstės ežero, perpildė Tikstės užtvanką ir užtvindė kelis gyvenamuosius namus“, – sakė meras. Pasak jo, apie 6.30 val. buvo evakuoti aštuoni žmonės. Niekas nenukentėjo.
Mero teigimu, vėliau Tikstės užtvanka sugriuvo, dėl to vandens srautas dar labiau padidėjo.
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Mero teigimu, visos tarnybos ir siurbimo įranga buvo įvykio vietoje, nukentėjusių namų gyventojai evakuoti ir saugiai apgyvendinti. Gelbėjimo tarnyboms padeda eismą nukreipianti policija. Atvykę Transporto administracijos atstovai nuspręs, kaip valdyti eismą Valgos–Uulu greitkelio link.