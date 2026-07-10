Didžiausias per dešimtmečius taifūnas smogė regionui: skelbia evakuaciją, jau žuvo žmonės

Taifūnas Bavi penktadienį ir šeštadienį smogs Taivano šiaurinei ir rytinei daliai, taip pat atokioms Japonijos pietvakarių saloms, o vėliau pasieks Kiniją, šią savaitę užkluptą pražūtingos audros.
Policija pranešė, kad dėl „Bavi“ sustiprėjusių smarkių liūčių sukelta nuošliauža pietinėje Filipinų Mindanao saloje pražudė mažiausiai penkis žmones, šeši dingo.
Taivano Kilungo uostamiesčio, kuris, manoma, bus labiausiai paveiktas taifūno, gyventojai apsirūpino maistu, užklijavo langus ir sudėjo smėlio maišus palei parduotuvių vitrinas, atsižvelgdami į valdžios perspėjimus imtis atsargumo priemonių.
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„Apsirūpinome greitai paruošiamais makaronais, duona ir panašiais produktais. Kai tik vėjas ir lietus pradės stiprėti, turėsime uždaryti parduotuvę“, – sakė 76 metų maisto prekių parduotuvės savininkas Chang Shih-huo.
Pirmadienį Guamą ir Šiaurės Marianų salas užklupęs supertaifūnas Bavi susilpnėjo iki taifūno, slinkdamas per Ramųjį vandenyną.
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Centrinės orų administracijos (CWA) teigimu, penktadienį didžiausias pastovus „Bavi“ vėjo greitis buvo 162 kilometrai per valandą, o gūsiais siekė maždaug 198 kilometrus per valandą.
„Taifūnas greičiausiai ir toliau silpnės, nes aplinkos sąlygos nėra palankios“, – sakė CWA sinoptikas Wang Ping-hsiangas.
Pasak jo, didžiausio poveikio tikimasi Taipėjuje, Naujajame Taipėjuje, Kilunge ir Jilane, gausiausi krituliai prognozuojami kalnuotose vietovėse vidurio ir šiaurės Taivane.
„Bavi“ stipraus vėjo spindulys siekia 380 kilometrų, tai bus didžiausias taifūnas, pasiekęs Taivaną per daugiau nei 30 metų.
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Penktadienį Taivano šiaurėje ir rytuose, įskaitant sostinę Taipėjų, buvo uždaryta daug mokyklų ir įmonių, atšaukta šimtai vidaus ir tarptautinių skrydžių.
Kilungo gyventojai plūdo į šviežio maisto turgų pirkti vaisių ir daržovių, gatvės prekeiviai sutvirtino savo prekystalius, prieš audrą buvo uždengta šventykla ir pririšta lauke stovinti statula. Žmonės prie savo namų ir parduotuvių krovė smėlio maišus.
Tikimasi, kad atūžus taifūnui iškris iki metro lietaus, todėl kyla susirūpinimas dėl galimų potvynių ir nuošliaužų.
Iš savo namų evakuota daugiau nei tūkstantis žmonių, daugiausia kalnuotoje Hualieno apskrityje Taivano rytuose, ten valdžios institucijos stebi dvi užtvankas.
Taivano prezidentas Lai Ching-te paragino žmones, gyvenančius vietovėse, kurias „Bavi“ greičiausiai paveiks labiausiai, būti ypač budriais.
Daugiau nei 20 tūkst. karių, technika, įranga ir transporto priemonės buvo pasirengusios reaguoti į ekstremalias situacijas.
Atokiose Japonijos Sakašimos salose kai kuriose vietovėse artėjant taifūnui buvo uždarytos mokyklos ir biurai, sinoptikai perspėjo apie dideles bangas, audras ir nuošliaužas.
„Uždengėme objektus tinklais, kad jie nenuskristų (...) audra pamažu stiprėja“, – sakė viešbutyje Mijako saloje dirbantis Masaru Nakamura.
Pasiekęs Japonijos salas ir praūžęs pro šiaurinį Taivano pakraštį, savaitgalį „Bavi“ pasieks rytų Kiniją. Šią savaitę ekstremalūs orai jau padarė žalos pietų ir vidurio Kinijoje. Audros pasiglemžė mažiausiai 39 žmonių gyvybes, išsiliejo dešimtys upių ir sprogo rezervuaro užtvanka.
Praėjusią savaitę Europos Sąjungos orų stebėjimo tarnyba „Copernicus“ pranešė, kad vandenynuose birželis buvo karščiausias per visą istoriją, o ateinančiais mėnesiais gali būti sumušti nauji temperatūros rekordai.
Šiltesni vandenynai padeda tropinėms audroms sustiprėti ir prideda daugiau drėgmės, galinčios prapliupti smarkiu lietumi.
Prie to prisideda ir šiais metais sugrįžęs El Ninjo reiškinys, didinantis Ramiojo vandenyno paviršiaus temperatūrą ir paprastai pasireiškiantis kas dvejus–septynerius metus.